«النقد الدولي»: إيطاليا بحاجة لوضع خطة ميزانية ذات مصداقية
الجمعة 26/فبراير/2021 - 11:13 ص
وكالاتطباعة
قالت رئيسة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، إن الحكومة الإيطالية الجديدة بقيادة ماريو دراجي بحاجة إلى وضع خطة ميزانية "ذات مصداقية".
وأضافت جورجيفا في مقابلةأجرتها معها صحيفة "لا ستامبا" الإيطالية، " يجب أن يكون خفض الديون جزءًا من حزمة شاملة من الإصلاحات الاقتصادية وإجراءات تعزيز النمو".
وتابعت جورجيفا في المقابلة التي أوردتها اليوم الجمعة وكالة بلومبرج للأنباء: " كانت الإجراءات الإيطالية أثناء الجائحة فعالة في الحد من الأضرار التي لحقت بالاقتصاد".
وأوضحت أن إلغاء الديون لن يكون نهجا مفيدا.
وأضافت جورجيفا في مقابلةأجرتها معها صحيفة "لا ستامبا" الإيطالية، " يجب أن يكون خفض الديون جزءًا من حزمة شاملة من الإصلاحات الاقتصادية وإجراءات تعزيز النمو".
وتابعت جورجيفا في المقابلة التي أوردتها اليوم الجمعة وكالة بلومبرج للأنباء: " كانت الإجراءات الإيطالية أثناء الجائحة فعالة في الحد من الأضرار التي لحقت بالاقتصاد".
وأوضحت أن إلغاء الديون لن يكون نهجا مفيدا.