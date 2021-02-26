حملة مكبرة لضبط المخالفات المرورية في القليوبية

شنت الإدارة العامة لمرور القليوبية حملة مرورية مكبرة لضبط السيارات والدراجات النارية غير المرخصة وقائدي السيارات غير الحاملة لرخص القيادة بالقناطر الخيرية.أسفرت الحملة عن سحب 210 رخص قيادة وتسيير وحجز دراجتين وسيارة دون لوحات.تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارا من العميد أمجد محفوظ مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية يفيد قيامه بحملة مرورية مكبرة أسفرت عن سحب 210 رخص قيادة وتسيير وحجز دراجتين وسيارة دون لوحات معدنية وتحرير 175 مخالفة "ونش" و100 محضر عدم ارتداء كمامة، كما أسفرت الحملة عن تحليل مخدرات لـ45 سائقا، حيث تبين أن 40 عينة سلبى و5 فقط إيجابى وبلغت جملة المصالحات 1500 محضر.كما شنت شرطة المرافق حملة بمدينة القناطر أسفرت عن ضبط 31 محضر إشغال و17 محضر نظافة 66 إزالة إشغال فوري و34 إزالة بائع متجول و11 إزالة إعلان مخالف و19 تنده مخالفة.وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.