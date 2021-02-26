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الجمعة 26 فبراير 2021 الموافق 14 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

داليدا خليل: لن أكشف سر تعاوني مع رامي عياش وأتابع محمد رمضان

الجمعة 26/فبراير/2021 - 11:34 ص
جريدة الدستور
محمد مجدي
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رفضت الفنانة داليدا خليل أن تكشف السر بما يتعلق بإعادة تعاونها مع رامي عياش، في مسلسل جديد قائلة ممكن يكون هناك شيء حلو يتم التحضير له، وذلك في تصريحات لبرنامج the insider بالعربي.

و أكملت داليدا كلامها عن رامي بوصفه بالفنان المحترف، تمنت أن يحصلا على سيناريو جميل كسيناريو مسلسل " أمير الليل ".

داليدا تحدثت أيضًا للإعلامي إيلي نخله في برنامج the insider بالعربي أنها بدأت بالتحضير لأغنيتها الجديدة التي ستكون ثاني عمل لها بعالم الكليبات الاستعراضية، موضحة أن العمل الجديد سيكون عبارة عن مزاج فني ولن يكون باللهجة اللبنانية.

داليدا التي تغيب عن دراما رمضان 2021، كشفت أنه ليس لديها أي مسلسل درامي مؤكد وعبرت عن اشتياقها للعودة للتمثيل، مشيرة الى أنها تريد تقديم دورًا بعيدًا عن شخصية الفتاة الجميلة وتفضل دور الفتاة الشريرة أو المرأة القوية.

وفي ختام اللقاء، قالت داليدا أنها ستتابع في رمضان 2021، مسلسل قصي خولي ونادين نسيب نجيم " 2020"، بالإضافة إلى مسلسل محمد رمضان " موسى".شاهد من هنا

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