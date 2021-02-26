بسبب كورونا.. إليسا تهاجم وزير الصحة اللبناني عبر «تويتر»

هاجمت الفنانة إليسا وزير الصحة اللبناني وعددا من المسؤولين عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر" بسبب تزايد أعداد الإصابة بفيروس كورونا.‏وكتبت إليسا عبر حسابها بتويتر: "حقيقة أنا بعد ما شفت كذب وزير الصحة وبعض النواب والمسؤولين صار عندي شك حتى بصحة الأرقام الكبيرة لأعداد المصابين بكورونا وحتى باللي ماتوا وكيف ماتوا ! ‎#لا_ثقة".وعلى الصعيد الفني، انطلق "بودكاست إليسا" يوم الأربعاء 10 فبراير حصريًا على أنغامي ويتضمّن 12 حلقة تُبَثّ واحدة كل أربعاء، تروي إليسا خلالها ذكريات الطفولة والكثير عن صداقاتها وعلاقاتها الإنسانيّة.