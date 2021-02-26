بسبب كورونا.. إليسا تهاجم وزير الصحة اللبناني عبر «تويتر»
الجمعة 26/فبراير/2021 - 11:22 ص
هبه محمدطباعة
هاجمت الفنانة إليسا وزير الصحة اللبناني وعددا من المسؤولين عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر" بسبب تزايد أعداد الإصابة بفيروس كورونا.
وكتبت إليسا عبر حسابها بتويتر: "حقيقة أنا بعد ما شفت كذب وزير الصحة وبعض النواب والمسؤولين صار عندي شك حتى بصحة الأرقام الكبيرة لأعداد المصابين بكورونا وحتى باللي ماتوا وكيف ماتوا ! #لا_ثقة".
وعلى الصعيد الفني، انطلق "بودكاست إليسا" يوم الأربعاء 10 فبراير حصريًا على أنغامي ويتضمّن 12 حلقة تُبَثّ واحدة كل أربعاء، تروي إليسا خلالها ذكريات الطفولة والكثير عن صداقاتها وعلاقاتها الإنسانيّة.
وكتبت إليسا عبر حسابها بتويتر: "حقيقة أنا بعد ما شفت كذب وزير الصحة وبعض النواب والمسؤولين صار عندي شك حتى بصحة الأرقام الكبيرة لأعداد المصابين بكورونا وحتى باللي ماتوا وكيف ماتوا ! #لا_ثقة".
وعلى الصعيد الفني، انطلق "بودكاست إليسا" يوم الأربعاء 10 فبراير حصريًا على أنغامي ويتضمّن 12 حلقة تُبَثّ واحدة كل أربعاء، تروي إليسا خلالها ذكريات الطفولة والكثير عن صداقاتها وعلاقاتها الإنسانيّة.