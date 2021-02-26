ضبط 5 مصانع دون ترخيص في حملة للمسطحات بالقليوبية

تمكنت الإدارة العامة لشرطة المسطحات فى القليوبية من ضبط 5 مصانع دون ترخيص لتعبئة المواد الغذائية، وتقوم بوضع علامات تجارية للغير ومجهولة المصدر، كما تم مصنع لإعادة تدوير الأقطان بالقناطر الخيرية.تلقى اللواء حاتم حداد مدير مباحث القليوبية، إخطارا يفيد قيام شرطة المسطحات والبيئة بشن حملة استهدفت الحملة مصانع بير السلم وغير المرخصة فى القناطر الخيرية.وأسفرت الحملة عن ضبط 5 مصانع لتعبئة المواد الغذائية تبين أن هذه المصانع تقوم باستخدام علامات تجارية مقلدة ومجهولة المصدر بقصد الغش والتدليس وتحقيق أرباح غير مشروعة، كما أسفرت الحملة عن ضبط مصنع لإعادة تدوير الأقطان.وتحفظت الحملة على المصانع وأدوات الإنتاج وكميات كبيرة من المواد الغذائية، وتقرر تشميع المصانع تحت تصرف النيابة العامة.