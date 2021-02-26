الاحتلال يعرقل وصول المصلين إلى الأقصى

عرقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، وصول المصلين إلى المسجد الأقصى المبارك ونصبت حواجز عسكرية على جميع مداخل البلدة القديمة.وأفاد شهود عيان لوكالة "وفا" الفلسطينية بأن قوات الاحتلال منعت حملة هوية الضفة الغربية من الدخول إلى المسجد الأقصى المبارك كما احتجزت عددًا منهم.وأضافوا أن جنود الاحتلال دققوا في هويات عشرات المواطنين قبل السماح لهم بالدخول إلى باحات المسجد.وشهد المسجد الأقصى بالأمس تطورًا لافتًا تمثل في قيام مستوطنين بالدخول من جميع الأبواب بحراسة شرطة الاحتلال وليس على شكل مجموعات، كما كان متبعًا من قبل شرطة الاحتلال في السابق.