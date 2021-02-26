ارتفاع مستمر لسعر الدولار واليورو أمام الليرة التركية

شهدت أسعار صرف العملات الأجنبية ارتفاعًا جديدًا في الأسواق التركية، ووصل سعر الدولار إلى 7.43 ليرة تركية، وسط تكهنات الخبراء بعودة موجة انهيار الليرة التركية أمام أسعار الصرف الأجنبية، بينما بلغ سعر جرام الذهب 416 ليرة تركية.كما واصل سعر صرف اليورو إلى 9.04 ليرة، بعدما سجل بالأمس 8.78 ليرة، فيما سبق أن سجل الدولار يوم أمس 7.22 ليرة.واحتلت تركيا المرتبة الأولى في العالم، العام الماضي، من حيث انخفاض احتياطي البنك المركزي من النقد الأجنبي، وفقًا لبيانات صندوق النقد الدولي الصادرة مؤخرًا.وحسب البيانات التي استعرضها مدير محفظة الأسواق الناشئة والرائدة في إيست كابيتال، إمره أقتشاقماق، بلغ إجمالي الاحتياطي التركي 87.1 مليار دولار في نهاية عام 2019، وبعد خصم النقد الأجنبي والذهب الذي اقترضه البنك المركزي التركي من البنوك الأجنبية والمحلية عن طريق المبادلة، يتضح انخفاضه إلى 31.4 مليار دولار في نهاية عام 2020.