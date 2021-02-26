مستوطنون يقتحمون المقامات الإسلامية في كفل حارس بالضفة

اقتحم عشرات المستوطنين، فجر اليوم الجمعة، بحماية قوة من جيش الاحتلال، المقامات الإسلامية في بلدة كفل حارس شمال سلفيت في الضفة الغربية.وأفادت مصادر محلية لوكالة "وفا" الفلسطينية، أن المستوطنين أدوا صلوات تلمودية في المقامات الإسلامية حتى ساعات الصباح، تحت حماية قوات الاحتلال التي رافقتهم، والتي قامت بنصب حاجز عسكري على أحد مداخل البلدة، وإغلاق البوابة الحديدية المنصوبة على مدخلها الرئيسي.