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الجمعة 26 فبراير 2021 الموافق 14 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«التضامن»: تنفيذ 249 ألف زيارة طرق أبواب بمشروع «2 كفاية»

الجمعة 26/فبراير/2021 - 11:37 ص
جريدة الدستور
ولاء جمال
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استعرضت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى تقريرًا مفصلًا عن نشاط مشروع "2 كفاية " مشروع الحد من الزيادة السكانية بين الأسر المستفيدة من برنامج "تكافل"، مؤكدة أنه علي الرغم من جائحة كورونا فإن المثقفات المجتمعيات يقمن باتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس وأن المشروع مازال يقدم خدماته بفاعلية للأسر المستفيدة من تكافل سواء من خلال التوعية أو تقديم خدمات تنظيم الأسرة، وذلك لاستكمال تحقيق أهداف المشروع في الحد من الزيادة السكانية، كمشكلة تحظى باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية لما لها من تأثير علي معدلات التنمية.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعى أنه خلال شهر يناير الماضى بلغ عدد زيارات طرق الأبواب 249.200 ألف زيارة من إجمالى 5.306.713 زيارة، مشددة على أن نسبة تحقيق المستهدف من الزيارات قد بلغت 115%؜، كما أن عدد السيدات المحولات إلى عيادات تنظيم الأسرة بوزارة الصحة والعيادات الأهلية الشريكة قد وصل إلى 41.642 سيدة من إجمالى 745.782 سيدة.

ولفتت القباج إلى أنه خلال شهر يناير الماضى وصل عدد المترددات على عيادات تنظيم الأسرة بالجمعيات الأهلية الشريكة إلى 5974 سيدة من إجمالى 107.456 سيدة خلال الفترة من 112019 حتى 3112021.

ومن جانبها أكدت الدكتورة ديزيريه لبيب، مدير مشروع 2 كفاية، أن دور وزارة التضامن الاجتماعى هو دعم الجمعيات الأهلية لمكافحة الزيادة السكانية، وإذكاء الجهود التطوعية لمجابهة مشكلة الكثافة السكنية، موضحة أن أهم محورين لحل المشكلة هما التوعية وتوفير خدمات تنظيم الأسرة عن طريق دعم العيادات والجمعيات الأهلية الشريكة مع المشروع، وفي هذا الإطار فقد تم الانتهاء من تطوير وتجهيز 64 عيادة تنظيم أسرة وتزويدها بالقوى البشرية من أطباء وتمريض وتوفير الحافز المادى لهم.

وتابعت "ديزيريه" أن المشروع ركز على القرى والمحافظات الأكثر فقرًا، والأعلى في معدلات الإنجاب، وهي 10 محافظات بداية من الجيزة إلى الصعيد والبحيرة، لافتةً إلى أن الأماكن الأعلى في معدلات الإنجاب هي الأكثر احتياجًا للخدمات التوعوية.

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