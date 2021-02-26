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الجمعة 26 فبراير 2021 الموافق 14 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ماكونيل يفجر مفاجأة بخصوص ترشح ترامب للرئاسة الأمريكية

الجمعة 26/فبراير/2021 - 11:04 ص
جريدة الدستور
مروة عنبر
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في تصريحات متناقضة، أعلن زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ الأمريكي، ميتش ماكونيل، عن دعمه للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إذا فاز بترشيح الحزب للرئاسة 2024.

تأتى تصريحات زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ الأمريكي، عقب انتقاده قبل أسابيع فقط الرئيس ترامب في مجلس الشيوخ، وألقى باللوم عليه على أعمال الشغب في مبنى الكونجرس.

وقال "ماكونيل" خلال مقابلة على قناة فوكس نيوز، "هناك الكثير سوف يحدث بين الآن وعام 2024 ولدي أربعة أعضاء على الأقل، أعتقد أنهم يخططون للترشح للرئاسة يجب أن يكون السباق مفتوحا على نطاق واسع".

وحول دعمه لترامب إذا فاز بترشيح الحزب في عام 2024، قال ماكونيل "مرشح الحزب؟ بالتأكيد"، وفقا لقناة فوكس نيوز.

وتأتى تصريحات "ماكونيل" بمثابة تحولا ملحوظا منه، بعد أن أشار عقب محاكمة عزل ترامب إلى أنه يريد أن ينقلب حزبه بشدة عليه.

وتعد تلك التصريحات أول تصريحات من الزعيم الجمهوري تخاطب ترامب مباشرة، منذ أن انتقد الرئيس السابق وألقى باللوم عليه في الهجوم على مبنى الكابيتول.

من جانبه، رد ترامب في بيان وصف فيه ماكونيل بأنه "مخترق سياسي وقاس وغير مبتسم".

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