الإفراج عن شحنة «جبنة رومي» مصرية محتجزة بالموانئ السعودية

نجح المكتب التجاري المصري بجدة في الإفراج عن شحنة منتجات غذائية تابعة لإحدى الشركات المصرية احتجزت منذ الأسبوع الأول من شهر فبراير الجاري بميناء الملك عبد الله بمحافظة رابغ السعودية.وكان المكتب التجاري المصرى، تلقى إخطارًا من الشركة المصرية المصدرة والمجلس التصديري للصناعات الغذائية باحتجاز شحنة جبن رومى في الموانئ السعودية، حيث قام المكتب بإجراء اتصالات مكثفة مع الجهات السعودية المعنية ممثلة في الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية للإفراج عن الشحنة، وأسفرت جهود المكتب فى الإفراج عن الشحنة وإخطار الشركة المصرية وكذا الهيئة القومية لسلامة الغذاء والمجلس التصديرى للصناعات الغذائية.وفى هذا الصدد أكد الدكتور أحمد مغاورى رئيس التمثيل التجاري ضرورة اتباع الشركات المصرية المصدرة للإجراءات الموضوعة من قبل الجهات السعودية والخاصة باستيراد المنتجات الغذائية وذلك لتجنب أي مشكلات أو خسائر تتكبدها الشركات المصرية، وحرصًا على نفاذ صادرات الصناعات الغذائية المصرية للسوق السعودي والذي يُعد أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات الغذائية بقيمة بلغت نحو (308) مليون دولار عام 2020.