أفغانستان: فرض العقوبات على طالبان يعزز جهود السلام في البلاد

أعلن مستشار الأمن القومي الأفغاني حمد الله محب، اليوم الجمعة، أن فرض العقوبات يمكن أن يساعد في تعزيز جهود السلام في أفغانستان والضغط على حركة طالبان للتراجع عن العنف.وقال محب، وفقا لما أوردته وكالة أنباء (بجفاك) الأفغانية، إن "وتيرة أعمال عنف حركة طالبان ارتفعت ضد الحكومة الأفغانية على نحو غير مسبوق. وها هم ينسحبون من طاولة المحادثات وينكثون بالوعود ويعودون لساحة المعركة بعد إطلاق سراحهم من السجن"وشدد مستشار الأمن القومي الأفغاني على أن عقوبات مجلس الأمن الدولي أمر حيوي لكبح عنف طالبان وتساعد في عملية السلام.وتعهد بأن أفغانستان ستعمل مع جميع الشركاء للتأكد من أن العقوبات ستساعد في تعزيز جهود السلام في البلاد وتمنع طالبان من زيادة أعمال العنف.