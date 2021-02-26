رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 26 فبراير 2021 الموافق 14 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

«قمر الثلج» يلمع فى السماء بعد غروب الشمس غدًا

الجمعة 26/فبراير/2021 - 11:18 ص
قمر الثلج» يلمع في
قمر الثلج» يلمع في السماء
أ ش أ
طباعة
قال الدكتور أشرف تادرس، الأستاذ بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن البدر في السماء سيكتمل غدًا بعد غروب الشمس، حيث يبلغ لمعان القمر نسبة 99.6%، مشيرًا إلى أن هذا البدر يعرف عند القبائل الأمريكية باسم (قمر الثلج او قمر الجوع ).

وأضاف تادرس في تصريح لوكالة "أنباء الشرق الأوسط" اليوم إلى سبب تسميته هذا البدر بـ(قمر الثلج) يعود لأن أثقل الثلوج تسقط عادة خلال هذا الوقت من العام، فيما يطلق عليه اسم (قمر الجوع) لأن الصقيع يجعل الصيد صعبًا على الصيادين.

وحدد شروط رؤية (قمر الثلج) في السماء وهي أن تكون السماء صافية، والوصول إلى نقطة عالية، والابتعاد عن التلوث الضوئي من أجل رؤية أفضل للسماء.

وكشف الدكتور أشرف تادرس أن آخر ظواهر شهر فبراير الحالي ستظهر بعد غد (الأحد)، حيث يبلغ كوكب عطارد أعلى ارتفاع له فوق الأفق الشرقي قبل شروق الشمس بعدة دقائق في ذلك اليوم.

موضوعات متعلقة

وزير التعليم يعلن خبرا سارا بشأن الامتحانات الإلكترونية لأولى وثانية ثانوي

تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة 26-2-2021 فى مصر

جامعة عين شمس تنفى ظهور إصابات بكورونا فى المدن الجامعية

موعد عودة الطيران السعودي والخطوط الجوية 2021 من وإلى المملكة

الصور

image description

جامعة أسيوط تنهى استعداداتها لاستقبال 83 ألف طالب مع بدء التيرم الثاني

image description

محطة صرف الغنيمية تحصل على الشهادة العالمية للإدارة الفنية المستدامة

image description

الجيزة: ضبط مصنع لإعادة تدوير المخلفات الطبية الخطرة بأبوالنمرس

image description

«غلبني الشوق».. أم كلثوم تعود للجماهير بمعرض ديارنا بركن خاص

image description

الطيبي يتفقد مزارع مشروع الثروة الحيوانية بأسيوط

الأكثر قراءة

لطلاب «أولى وتانية» ثانوي.. كيف تقسم شاشة التابلت أثناء الامتحان؟

خطة «الصحة» لحماية الطلاب من فيروس كورونا خلال الفصل الدراسى الثانى

موعد عودة الطيران السعودي والخطوط الجوية 2021 من وإلى المملكة

بالأسماء.. «الملا» يعتمد حركة ترقيات للعاملين بشركات البترول

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

منوعات

«قمر الثلج» يلمع فى السماء بعد غروب الشمس غدًا

دبلوماسيون روس يعودون لوطنهم بعربة تدفع باليد من كوريا الشمالية

دراسة أمريكية: انخفاض القدرات الإدراكية للنساء بشكل أسرع من الرجال

استهلاك المسكنات ذات القاعدة الأفيونية يكلف أمريكا 14 مليار دولار سنويا

أيام زمان

عبدالوهاب عن جيل الثمانينيات: لا يوجد فرق بين غنائهم والمواطن بالشارع

بسبب تمثال.. كيف نجا يوسف إدريس من الأشغال الشاقة؟

ضربها أبوها بالـ«سوط» وهتفت لسعد زغلول.. مواقف من حياة أمينة رزق

حادث غيّر مجرى حياتي.. تحية كاريوكا تعترف لـ«الكواكب»

مقالات الرأي
جمال طه
«سد النهضة» بين حرب الفشقة ومعارك تيجراى
---
«المرأة العربية» توصي بتحقيق المساواة في مؤتمرها الثامن
مدحت بشاى
الإدارة العلمية ومواطن 30 يونيو
د. محمد عفيفي
22 فبراير: وحدة مصر وسوريا
المزيد

الثقافة

32 فنانا من 9 دول عربية يشاركون بمهرجان «ريدزون»

المكتب الثقافي في سفارة مصر ببرلين يُنظم ندوة حول التغيرات المناخية

الأحد.. عودة تمثال «ملك العود» بعد ترميمه لشارع الفن

القصة الكاملة لـ«كبير الرحيمية قبلى» فى مواجهة «التابعى»