«قمر الثلج» يلمع فى السماء بعد غروب الشمس غدًا

قال الدكتور أشرف تادرس، الأستاذ بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن البدر في السماء سيكتمل غدًا بعد غروب الشمس، حيث يبلغ لمعان القمر نسبة 99.6%، مشيرًا إلى أن هذا البدر يعرف عند القبائل الأمريكية باسم (قمر الثلج او قمر الجوع ).وأضاف تادرس في تصريح لوكالة "أنباء الشرق الأوسط" اليوم إلى سبب تسميته هذا البدر بـ(قمر الثلج) يعود لأن أثقل الثلوج تسقط عادة خلال هذا الوقت من العام، فيما يطلق عليه اسم (قمر الجوع) لأن الصقيع يجعل الصيد صعبًا على الصيادين.وحدد شروط رؤية (قمر الثلج) في السماء وهي أن تكون السماء صافية، والوصول إلى نقطة عالية، والابتعاد عن التلوث الضوئي من أجل رؤية أفضل للسماء.وكشف الدكتور أشرف تادرس أن آخر ظواهر شهر فبراير الحالي ستظهر بعد غد (الأحد)، حيث يبلغ كوكب عطارد أعلى ارتفاع له فوق الأفق الشرقي قبل شروق الشمس بعدة دقائق في ذلك اليوم.