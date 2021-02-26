وصول وزير الآثار لمحافظة سوهاج لتفقد بعض المناطق الأثرية

‏استقبلت محافظة سوهاج الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، صباح اليوم لبدء جولة تفقدية للأماكن السياحية بالإقليم، وافتتاح عدة مناطق أثرية بالمراكز المُختلفة.‏وتشمل الجولة زيارة معبد اتريبس في تمام الساعة الحادية عشر صباحًا، يعقبها أداء صلاة الجمعة بمسجد جامعة سوهاج الجديدة، ثم زيارة مقابر الحواويش، وعقد اجتماع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بديوان عام المحافظة.وكان في استقبال وزير السياحة والآثار كل من اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، والدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، والدكتور محمد عبدالهادي، مدير عام مكتب المحافظ، وأحمد سامي القاضي، نائب المحافظ، وإسماعيل الليثي، السكرتير العام، والدكتور أشرف عكاشة، مدير عام منطقة آثار سوهاج، وموجي سليم، مدير عام الشيخ حمد.ومن المُقرر أن يفتتح وزير السياحة والآثار، منطقة الشيخ حمد الأثرية بأتريبس في سوهاج، ومنطقة مقابر الحواويش الأثرية بمدينة ومركز أخميم شرقي المحافظة.