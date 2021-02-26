برلماني: قانون الشهر العقاري يتضمن مغالاة كبيرة في الرسوم

قال النائب عاطف مغاوري، عضو مجلس النواب، إن قانون الشهر العقاري يحمل الكثير من البنود التي تتضمن مغالاة كبيرة في الرسوم الخاصة بالتسجيل.ولفت «مغاوري»، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، إلى أن «القانون الجديد أدخل جهات غير معنية في تحصيل الرسوم، منها نقابة المحامين، التي تحصل نسبة 1٪ من قيمة الرسوم، فضلًا عن رسم التصرف العقاري 2.5٪ من قيمة العقار»، متابعًا «وكل هذه الرسوم تمثل عبء كبير على المواطنين».وأشار إلى أن «تطبيق القانون في الوقت الحالي يضع المواطنين أمام اختيارات صعبة فيما يتعلق بالرسوم»، لافتًا إلى أن «هناك عجز كبير في منافذ الشهر العقاري في مصر، والتي يجعلها تستقبل 75٪ من العقارات غير مسجلة، فضلً عن قلة القوى البشرية العاملة بالمصلحة».