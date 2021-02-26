القصير وفودة يبحثان توفير الخدمات البيطرية لمضمار شرم الشيخ لسباقات الهجن

تفقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي يرافقه اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء والوفد المرافق لهما، صباح اليوم، مضمار شرم الشيخ لسباقات الهجن.ووجه القصير بتوفير كافة الخدمات البيطرية للمضمار حيث تسهم سباقات الهجن في تنشيط السياحة الرياضة وتلقى اهتماما كبيرا من السائحين خاصة بمنطقة الخليج العربي كما توفر فرص عمل لأهالي سيناء.والجدير بالذكر أن مدينة شرم الشيخ تشتهر برياضة وسباقات والهجن وبها مضمار كبير لسباقات الدولية مساحته حوالي ألف فدان ويحتوى على 3 آلاف جمل من السلالات المتميزة ذات القيمة العالية.