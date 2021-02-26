ظريف يتصل بنظيره السوري بعد ساعات من الضربات الأمريكية

اتصل وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم الجمعة، بنظيره السوري فيصل المقداد بعد ساعات من ضربات أمريكية على فصائل مدعومة من طهران في شرق سوريا.وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) إن الضربات استهدفت منشآت تابعة لفصيل تدعمه إيران.ولم يصدر أي تعليق رسمي من سوريا بعد على الهجوم.