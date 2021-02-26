وفاة المستشار طارق البشرى إثر إصابته بكورونا

توفي، صباح اليوم، المستشار طارق البشري، الفقيه الدستوري والنائب الأول لرئيس مجلس الدولة سابقًا، ورئيس لجنة التعديلات الدستورية في أعقاب ثورة 25 يناير، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.وقالت أسرة الفقيد في تصريحات لها، إن الوفاة جاءت إثر إصابته بفيروس كورونا، وأن الجنازة ستكون من مسجد مصطفي محمود بعد صلاة الظهر، ويقتصر العزاء علي تشييع الجنازة نظرًا للظروف التي تمر بها البلاد بسبب فيروس كورونا المستجد.وحول الوضع الصحي لزوجة الفقيد، قالت الأسرة، إنها خرجت من المستشفى وتتماثل الشفاء من فيروس كورونا المستجد.