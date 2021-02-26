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الجمعة 26 فبراير 2021 الموافق 14 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تلقي 675.556 شخصًا الجرعة الأولى من لقاح كورونا في سويسرا

الجمعة 26/فبراير/2021 - 10:44 ص
لقاح كورونا في سويسرا
لقاح كورونا في سويسرا
وكالات
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ظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة، أن 556ر675 شخصا في سويسرا تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وأشارت البيانات إلى أن إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في سويسرا بلغ 553 ألفا و867 حالة، ووصل إجمالي الوفيات جراء الفيروس إلى 9954.

وأعلنت سويسرا تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بالفيروس في البلاد قبل نحو عام.

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