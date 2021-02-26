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الجمعة 26 فبراير 2021 الموافق 14 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

خوفًا من الاعتداءات.. سفارة الفلبين في واشنطن تنصح رعاياها بتوخي الحذر

الجمعة 26/فبراير/2021 - 10:37 ص
سفارة الفلبين في
سفارة الفلبين في واشنطن
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دعت السفارة الفلبينية في واشنطن، رعاياها المقيمين في الولايات المتحدة، إلى توخي أقصى درجات الحذر، وسط موجة من الاعتداءات ضد الأمريكيين من أصول آسيوية في مختلف أنحاء البلاد.

وذكرت السفارة في بيان، أوردته صحيفة «فلبين ستار» المحلية، أنها لاحظت ارتفاع عدد الاعتداءات التي يتعرض لها الأمريكيون من أصول آسيوية على نحو يدعو إلى القلق، ونصحت كل من يتعرض لمثل هذه الاعتداءات بالاتصال على الفور بخدمة الطوارئ الأمريكية على رقم 911 للإبلاغ عن الحوادث.

وأشارت الصحيفة إلى أن وسائل الإعلام الأمريكية نشرت تقارير تفيد بوقوع سلسلة من حوادث الاعتداء اللفظي والجسدي مؤخرًا، استهدفت الآسيويين المقيمين في أمريكا، وسط تفشي فيروس كورونا بوتيرة أسرع.لافتة إلى تعرض رجل فلبيني للطعن بمشرط حديدي في وجهه أثناء ركوبه مترو أنفاق مدينة نيويورك.

من جهتها، دعت السفارة والقنصلية العامة الفلبينية في الولايات المتحدة السلطات المحلية والفيدرالية الأمريكية، إلى ضمان حماية الأشخاص ذوي الأصول الآسيوية بما فيهم الفلبينيون.

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