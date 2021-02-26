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الجمعة 26 فبراير 2021 الموافق 14 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

فحص 600 مواطن ضمن المبادرة الرئاسية «نور حياة» في المنوفية (صور)

الجمعة 26/فبراير/2021 - 10:37 ص
فحص مواطن
فحص مواطن
ولاء القاضى
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أوضح اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، أنه تم الكشف على 600 مواطن من الأسر الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية من مختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة خلال القافلة الرابعة والعشرون للمبادرة الرئاسية "نور حياة"والتي قد أطلقها رئيس الجمهورية للكشف عن مسببات ضعف وفقدان الإبصار والتي ينفذها صندوق تحيا مصر بالتعاون والتنسيق مع القوات المسلحة وجمعية الأورمان بالمحافظة، وذلك بمركز شباب ميت شهالة بمركز الشهداء يومي الخميس والجمعة من الأسبوع الحالي مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من فيروس كورونا.

وأكد محافظ المنوفية استمرار تنظيم عمل القوافل الطبية للمبادرة للوصول إلى الفئات المستهدفة والأكثر استحقاقا من أبناء المحافظة لتقديم الخدمات الطبية لهم والمساهمة في تخفيف العبء عن كاهلهم لضمان توفير حياة كريمة وآمنة لهم تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية.

وأوضح المستشار سيد الشوربجى مدير جمعية الأورمان بالمنوفية بأنه تم خلال القافلة الرابعة والعشرون تسليم العلاج وعمل النظارات الطبية بالمجان للحالات المكتشف إصابتها بمسببات ضعف وفقدان الإبصار وقياس الضغط والسكر مجانا، فضلًا عن تحويل الحالات المتطلبة تدخلًا جراحيًا إلى المستشفى العسكري بالمحافظة، مضيفًا بأنه تم تحديد الحالات المستهدفة ضمن المبادرة من خلال أبحاث اجتماعية بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي.

ومن جانبه أشاد محافظ المنوفية بالمبادرات الرئاسية لاستهدافها في المقام الأول بناء الإنسان المصري، مؤكدًا على أن خدمات مبادرة نور حياة تأتى في إطار التنسيق مع المشروعات القومية التى تنفذها الدولة لتطوير الريف المصرى للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيدًا بدور صندوق تحيا مصر والقوات المسلحة والجمعيات الخيرية في تنفيذ المبادرات الرئاسية وتوفير الدعم اللازم للفئات الأكثر احتياجا.
فحص 600 مواطن ضمن المبادرة الرئاسية «نور حياة» في المنوفية (صور)
فحص 600 مواطن ضمن المبادرة الرئاسية «نور حياة» في المنوفية (صور)
فحص 600 مواطن ضمن المبادرة الرئاسية «نور حياة» في المنوفية (صور)
فحص 600 مواطن ضمن المبادرة الرئاسية «نور حياة» في المنوفية (صور)
فحص 600 مواطن ضمن المبادرة الرئاسية «نور حياة» في المنوفية (صور)
فحص 600 مواطن ضمن المبادرة الرئاسية «نور حياة» في المنوفية (صور)

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