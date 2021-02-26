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الجمعة 26 فبراير 2021 الموافق 14 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزير الزراعة يشدد على ضرورة الانتهاء من ملف تقنين الأراضي بجنوب سيناء

الجمعة 26/فبراير/2021 - 11:05 ص
السيد القصير
السيد القصير
عبدالناصرمحمد
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عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اجتماعا اليوم، خلال زيارة الوزير لجنوب سيناء، بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة وقيادات الوزارة والمحافظة لبحث كيفية النهوض بالتنمية الزراعية والثروة الحيوانية والداجنة والسمكية والخدمات البيطرية وأيضا بحث ملف تقنين الأوضاع للأراضي وحل مشاكل المزارعين وتلبية احتياجات أهالي سيناء.

القصير أكد اهتمام القيادة السياسية بتنمية سيناء، خاصة في مجال الزراعة من أجل تحقيق الأمن الغذائي، وشدد على ضرورة الانتهاء من ملف التقنين لإتاحة الفرصة للمزارعين لإقامة مشروعات متكاملة والاستفادة من القروض الميسرة التي يمنحها البنك الزراعي.

وقال القصير إن الاهتمام بالزراعة يفتح آفاق جديدة للتنمية في سيناء وفرص عمل كما أنه يسهم في توفير الغذاء للمواطنين والسائحين، كما وجه بوضع جميع
إمكانيات وزارة الزراعة في خدمة المحافظة ودعم ملف الاستثمار الزراعي بها وتوفير كافة مستلزمات الإنتاج.

وأشار القصير انه يوجود في سيناء حوالي 33 ألف فدان صالحة للزراعة بالإضافة إلى إمكانيات كبيرة في الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية وقال إن الوزارة حاليا تقوم بإنشاء مركز لتجميع الألبان في الطور يكون نموذجا يحتذى للقطاع الخاص من أجل تشجيع المستثمرين على إقامة مشروعات في هذا المجال وان المحافظة تسعى الى تعظيم التصنيع الزراعى لتحقيق القيمة المضافة وأكد على اهمية مشاركة القطاع الخاص فيها واقامة سعات تخزينية وتبردية لتقليل التكلفة والاستفادة من الانتاج فى تلبية احتياجات المحافظة.

من ناحيته أعرب اللواء خالد فودة عن سعادته بزيارة وزير الزراعة للمحافظة والوفد المرافق له وعلى التعاون الدائم والمتواصل لجنوب سيناء فى مختلف المجالات المتعلقة بالتنمية الزراعية واستصلاح الأراضي وتنمية الثروة الحيوانية والداجنة والثروة السمكية وتطوير ميناء الصيد بالطور وتحديث الأساليب والوسائل المستخدمة، مشيرا إلى مدى أهمية الاهتمام بزيادة التنمية الزراعية واستصلاح الأراضى فى المناطق الصالحة لذلك واعطاء الأولوية لتقنين اوضاع المزارعين بمدن المحافظة المختلفة لتوفير الاستقرار والتنمية وتحقيق الأمن القومي.

وأضاف فودة، أن محافظة جنوب سيناء تتطلع إلى مزيد من التعاون لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الخضروات والفواكه واللحوم البيضاء والحمراء والأسماك والحبوب والبقوليات، لافتا إلى أن هناك رؤية مستقبلية إلى التصنيع من هذه المنتجات وتصديرها للمحافظات الأخرى.

يذكر أن وزير الزراعة يقوم حاليا بزيارة محافظة جنوب منذ أمس وتستمر حتى غدا لتفقد بعض المشروعات الانتاج الزراعي والحيواني والداجني والسمكي وبحث آفاق التنمية الزراعية ومطالب أهالي سيناء ويرافقه في هذه الزيارة المهندس مصطفي الصياد، نائب الوزير، الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، الدكتور عبد الله زغلول رئيس مركز بحوث الصحراء، الدكتور السيد خليفة نقيب الزراعيين، الدكتور محمد الشحات رئيس هيئة التعمير والتنمية الزراعية الدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، والدكتور صلاح مصيلحي رئيس هيئة الثروة السمكية، والدكتور محمد فهيم رئيس مركز تغير المناخ الزراعي، سعيد صالح مستشار وزير الزراعة للمتابعة، وأحمد ابراهيم المستشار الإعلامي للوزير.
وزير الزراعة يشدد على ضرورة الانتهاء من ملف تقنين الأراضي بجنوب سيناء
وزير الزراعة يشدد على ضرورة الانتهاء من ملف تقنين الأراضي بجنوب سيناء
وزير الزراعة يشدد على ضرورة الانتهاء من ملف تقنين الأراضي بجنوب سيناء
وزير الزراعة يشدد على ضرورة الانتهاء من ملف تقنين الأراضي بجنوب سيناء

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