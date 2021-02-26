اليونان ترحب بإعلان الأمم المتحدة عقد اجتماع خماسي الأطراف بشأن القضية القبرصية

رحبت وزارة الخارجية اليونانية بإعلان الأمين العام للأمم المتحدة عن عقد اجتماع خماسي غير رسمي بشأن القضية القبرصية، والذي سيعقد في جنيف من 27 إلى 29 أبريل المقبل.وقالت الخارجية اليونانية في بيان أوردته وكالة الأنباء القبرصية اليوم-، أن الهدف من هذه القمة هو إيجاد أرضية مشتركة يمكن أن تؤدي إلى مفاوضات جوهرية من أجل حل المشكلة القبرصية".وأضاف أن مثل هذا الحل "يجب أن يستند إلى قرارات مجلس الأمن الدولي، وأن يكون متوافقًا مع القانون الأوروبي، وأن يؤدي إلى اتحاد فدرالي ثنائي من منطقتين وطائفتين وأن يكون قابلًا للاستمرار".وأشار البيان، إلي أن اليونان بصفتها قوة ضامنة ستشارك في الاجتماع غير الرسمي في جنيف، وأنها مستعدة للمساهمة بشكل بناء في الجهود المبذولة لتحقيق أهداف القمة غير الرسمية".وأعلن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أمس أن الأمين العام للأمم المتحدة، يعتزم عقد اجتماع غير رسمي خمسة زائد واحد بشأن القضية القبرصية في جنيف في الفترة من 27 إلى 29 أبريل 2021، مشيرا إلي أن الغرض من الاجتماع سيكون تحديد ما إذا كانت هناك أرضية مشتركة للطرفين للتفاوض حول حل دائم للمشكلة القبرصية في أفق منظور.يذكر أنه تم تقسيم قبرص منذ عام 1974 عندما غزتها تركيا واحتلت ثلثها الشمالي، وفشلت الجولات المتكررة من محادثات السلام برعاية الأمم المتحدة حتى الآن في تحقيق نتائج، انتهت الجولة الأخيرة من المفاوضات في يوليو 2017 في منتجع كران مونتانا السويسري بشكل غير حاسم.