جامعة أسيوط تنهى استعداداتها لاستقبال 83 ألف طالب مع بدء التيرم الثاني

أكد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، اتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة لاستقبال أكثر من 83 ألف طالب المقرر عودتهم يوم الأحد القادم 28 من فبراير الجاري بكافة كليات الجامعة العملية والنظرية.وأشار رئيس جامعة أسيوط، إلى أنه من المقرر أن يبدأ الفصل الدراسي الثاني بانعقاد أعمال الامتحانات النظرية والعملية والتى تم إرجائها من الفصل الدراسي الأول على أن يعقب ذلك انطلاق العملية التعليمية بالفصل الدراسي الثاني والمقرر أن يمتد 3 أسابيع إضافية وذلك وفق القرار الصادر من المجلس الأعلى للجامعات.وأشار الدكتور طارق الجمال أنه وفقًا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات فللطالب الحق في الاعتذار عن أداء الامتحانات وذلك في حالة تخوفه في ظل استمرار جائحة كورونا.وشدد الدكتور طارق الجمال على تكاتف الجهود داخل الجامعة لتطبيق أقصى درجات الإجراءات الاحترازية بما يضمن بيئة صحية آمنة لأبناء الجامعة من الطلاب والحفاظ على صحة وسلامة كافة المنتسبين لها، منوهًا أنه تم استخدام 30% فقط من صالات الامتحانات في عقد اللجان وذلك بما يضمن الحفاظ على مسافات التباعد بين الطلاب.وكشف رئيس جامعة أسيوط على تعميم نظام التصحيح الإلكتروني هذا العام لأول مرة على كافة كليات الجامعة وذلك باستخدام " البابل شيت " والذي يعتمد على أسئلة الاختيار المتعدد والصح والخطأ فى وضع أسئلة الامتحانات.وأوضح الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن انعقاد امتحانات الطلاب في ظل الجائحة ليس تحديدًا جديدًا على إدارة الجامعة ولكن تم تحقيق بنجاح خلال امتحانات نهاية العام الجامعي الماضي دون أي خطر أو وقوع عدوى بين الطلاب أو المراقبين، مضيفًا أنه من المقرر التشديد على استقبال الطلاب على البوابات بالكواشف الحرارية لقياس درجة الحرارة والتأكد من التزام الطلاب بارتداء الكمامات وفى ظل انطلاق مبادرة تطوعية ينظمها اتحاد طلاب الجامعة تحت عنوان "اطمن معانا" وتحت إشراف اللجنة العليا للأنشطة الطلابية وذلك للتعاون في مراجعة تطبيق الإجراءات الاحترازية وبمشاركة 100 طالب من مختلف كليات الجامعة.وأضاف الدكتور شحاتة غريب على اطمئنانه إلى استعداد كافة الكليات على انطلاق الدراسة بالفصل الدراسي الثاني على نحو آمن ومنظم وذلك بفضل الإجراءات الاحترازية التى تم تطبيقها خلال العام الماضي ونجاح تفعيل الإيميل الأكاديمي للطلاب لتسهيل العبور على المنصات التعليمية وتقديم المقررات الدراسية إلكترونيًا على اسطوانات مدمجة ورفع المحاضرات إلكترونيًا في ظل تطبيق التعليم الهجين الذي يدمج بين الحضور الفعلي للطلاب وحضورهم إلكترونيًا عبر المنصات التعليمية، موضحًا أنه من المقرر أن لا يتجاوز حضور طلاب الكليات النظرية أكثر من يومين أسبوعيًا، أما طلاب الكليات العملية فيتراوح ما بين 3 إلى 4 أيام أسبوعيًا.