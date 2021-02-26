تعرف على مجمع عقيدة الإيمان الكاثوليكي

نشرت الكنيسة الكاثوليكية بمصر، تعريفا عن مجمع عقيدة الإيمان الكاثوليكي، والذي تأسس عام 1542.وقالت الكنيسة الكاثوليكية «أسسه البابا بولس الثالث عام 1542م لجنة مكونة من 6 كرادلة للإشراف على قضايا الإيمان، وذلك طبقًا للخطاب البابوي الصادر في 21 يوليو 1542».عُرفت هذة اللجنة باسم مجمع محاكم التفتيش الرومانية والعالمية، وفي البداية كان لها طابع المحكمة لقضايا البِدَع والانشقاقات.ومنذ عام 1555، وسع البابا بولس الرابع مجال عملها بشكل ملحوظ، ما جعلها مؤهلة أيضًا للحكم على القضايا الأخلاقية باشكالها المختلفة.كما أسس البابا بيوس الخامس مجمع لتعديل قائمة الكتب المحرمة في عام 1571، هذا الاختصاص في البداية نُسب إلى محاكم التحقيق في البِدَع الهرطقية وتمت مزاولته بواسطة هذه الدائرة الجديدة حتي إيقافها في 1917م.وقام البابا سيكتوس الخامس بتعديل في الكوريا الرومانية طبقا للخطاب البابوي Immensa aeterni الصادر في 22 يناير 1588م وإمتد نشاط المحكمة إلى كل ما يتعلق بالإيمان والاخلاق بشكل مباشر او غير مباشر.وقام البابا بيوس العاشر بإعادة تنظيم المجمع وغيّر اسمه القديم من المكتب المقدس إلى مجمع عقيدة الإيمان وذلك طبقًا للدستور الرسولي Sapienti consilio الصادر في 29 يونيو 1908م.في وقت لاحق قام البابا بندكت الخامس عشر بإلغاء القائمة الصادرة بواسطة المجمع المقدس ونقل اختصاصاته مرة أخرى إلى المكتب المقدس وسحبَ من هذة الدائرة اختصاصاتها في مسائل الغفران وذلك طبقًا للبراءة الباباويةAlloquentes الصادرة في 25 مارس 1917م.وفي عام 1965م قام البابا بولس السادس بإصلاح جديد في المجمع وغيّر اسمه من المجمع المقدس إلى مجمع عقيدة الإيمان، وحدّث الأساليب المُستخدمة في فحص العقائد: ساد التصرف الإيجابي في تصحيح الاخطاء بدلًا من الطابع العقابي الذي كان يستخدم للإدانة، بالإضافة إلى حماية وحفظ وتعزيز الإيمان وذلك طبقًا للبراءة الباباوية Integrae servandae الصادرة في 7 ديسمبر 1965م، وتم أيضًا إلغاء قائمة الكتب المحرمة.قرر البابا يوحنا بولس الثاني طبقًا للدستور الرسولي Pastor Bonus الصادر في 28 يونيو 1988م إعادة هيكلة الكوريا الرومانية بأكملها، كما حدد واجبات ومسؤليات مجمع عقيدة الإيمان اصبحت مهمته تعزيز وحماية عقيدة الإيمان في جميع أنحاء الكنيسة الكاثوليكية طبقًا للمادة 48.وبعد هذا التعديل تمت الموافقة على Agendi ratio in doctrinarum examine في 29 يونيو 1997م.ألغى قداسة البابا فرنسيس اللجنة البابوية Ecclesia Dei ونقل جميع مهامها إلى مجمع عقيدة الإيمان، وذلك من خلال البراءة الباباوبة Da oltre trent'anni الصادرة في 17 يناير 2019م.ويعمل المجمع أيضًا كمحكمة في الأمور التي تتطلب ذلك طبقًا للمادة 52: الحكم في الجرائم المرتكبة ضد العقيدة وأيضًا على الجرائم الأكثر خطورة المرتكبة ضد الأخلاق أو خلال الاحتفال بالأسرار المقدسة.فعّل البابا يوحنا بولي الثاني قواعد إجرائية جديدة متعلقة ببعض الجرائم الخطيرة ذات الاختصاص الحصري للمجمع وذلك طبقا للبراءة الباباوية Sacramentorum sanctitatis tutela الصادرة في 30 ابريل 2001م.وقد اصدر البابا بندكت السادس عشر نسخة محدثة من هذه القواعد في 21 مايو 2010م.مؤسسة ومهامتتكون المجمع من مجموعة أعضاء (كاردلة وأساقفة)، برئاسة رئيس المجمع ومساعد السكرتير والوكيل بالإضافة إلى راعي العدالة.يتألف طاقم العمل من موظفين يقومون بالتنسيق مع رؤساء المكاتب المعنية وهم الذين يهتمون بالمسائل التي يجب اتباعها وفقًا لاختصاصهم واحتياجات المجمع المتعددة. يتكون المجمع من اربع مكاتب:المكتب العقائدي: يهتم بالأمور المتعلقة بتعزيز وحماية عقيدة الإيمان والأخلاق.المكتب التأديبي: يهتم بالجرائم التي تكون ضد الإيمان، خاصتًا الجرائم الأكثر خطورة التي ارتُكبت ضد الأخلاق وخلال الاحتفال بالأسرار المقدسة كما يفحص المشاكل الأخرى المتعلقة بالإيمان.مكتب الزواج: يهتم بالمسائل المتعلقة ب privilegium fidei ويهتم بأسباب فسخ الزواج in favorem fidei والجوانب الأخرى لرابطة الزواج المتعلقة بأهمية السر المقدس.مكتب القسم الرابع: يهتم باختصاصات اللجنة الباباوية Ecclesia Dei بمعنى العلاقات مع جميع المؤسسات المتعلقة بالاحتفالات الليتورجية الرومانية طبقا ل l’usus antiquior.يقوم المكتب بتقديم مساعات للدراسات الخاصة به بواسطة مجموعة من الاستشاريين تعقد إجتماعات الاستشاريين مرة واحدة اسبوعيًا.كما يقوم اعضاء المجمع بمناقشة القضايا وآراء الاستشاريين عبر التصويت المعتمد. وفي النهاية تُعرض جميع قراراتهم على البابا للموافقة عليها خلال مقابلة خاصة.تم تشكيل اللجنة الباباوية الإنجيلية واللجنة اللاهوتية الدولية داخل مجمع عقيدة الإيمان التي تعمل وفقا لمعاييرها الخاصة برئاسة رئيس المجمع.