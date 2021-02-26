رئيس مرسى علم: وصول كابلات كهربائية لتغذية المناطق المحرومة

أعلن اللواء واصف عدلي، رئيس مدينة مرسى علم، وصول كابلات الكهرباء ضمن عملية الكهرباء الجارى تنفيذها بالمدينة التابعة لخطة العام المالى 20202021 وذلك ضمن مبادرة "حياة كريمة" لتوصيل التيار الكهربي للمناطق المحرومة.وأضاف رئيس مدينة مرسى علم، أنه وصلت كابلات كهربائية كبيرة لتوصيل التيار الكهربي للمناطق المحرومة، وتدعيم المناطق بمحولات كهربائية وصناديق توزيع وأعمدة إنارة.علي جانبٍ آخر أجرى رئيس مدينة مرسى علم جولة تفقدية بالسوق التجارى القديم، وذلك لمتابعة مستوى النظافة العامة ورفع المخلفات والتراكمات بجميع انواعها بكافة المناطق بالمدينة حفاظا على سلامة المواطنين.وكلف رئيس مدينة مرسي علم شركة النظافة بتوفير حاويات نظافة جديدة لخدمة منطقة السوق التجارى القديم بالمدينة للحفاظ علي المظهر الحضاري وتحسين الصورة البصرية للمواطنين بمدن المحافظة والحفاظ على المظهر العام.