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الجمعة 26 فبراير 2021 الموافق 14 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

موعد صلاة الجمعة اليوم 26 فبراير 2021

الجمعة 26/فبراير/2021 - 10:49 ص
صلاة الجمعة
صلاة الجمعة
شيماء حسين
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اعتاد المسلمين بمختلف بلاد العربية إدارة محرك البحث العالمي جوجل صباح كل جمعة لمعرفة موعد صلاة الجمعة اليوم للاستعداد والتزين قبل الذهاب إلى المسجد لأداءها، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير موعد وآداب أداء صلاة الجمعة، في المساجد وكيفية الاحتفال بهذا اليوم كما أمرنا رسولنا الكريم صلوات الله عليه وتسليمه.

موعد صلاة الجمعة اليوم 2021

تقام صلاة الجماعة في يوم الجمعة بمحافظة القاهرة في تمام الساعة الثانية عشر وثمان دقائق ظهرا فيما تقام الصلاة في الإسكندرية الساعة الثانية عشر و ثلاثة عشر دقيقة وتقام في محافظة أسوان الساعة الثانية عشر ودقيقة واحد و مدينة شرم الشيخ الساعة الحادية عشر و ست وخمسين دقيقة فيما تقام صلاة الجمعة مدينة مرسي مطروح الساعة الثانية عشر و أربعة وعشرون دقيقة ومحافظة الإسماعيلية الساعة الثانية عشر و أربع دقائق وفي مدينة العالمين الساعة الثانية عشر وسبع عشر دقيقة، وذلك وفقا لآخر تحديثات دار الإفتاء المصرية.

تعرف على مواعيد صلاة الجمعة في المدن العربية

يؤذن لصلاة الجمعة اليوم 26 فبراير في مدينة مكة المكرمة في تمام الساعة الثانية عشر و أربع وثلاثين دقيقة وفي المدينة المنورة الساعة الثانية عشر و خمس وثلاثين دقيقة بينما تقام الصلاة في مدينة الرياض في تمام الساعة الثانية عشر ست دقائق  ومدينة عمان الأردنية الهاشمية في تمام الساعة الحادية عشرة و ثلاث وخمسين دقيقة وأبو ظبي الإمارتية الساعة الثانية عشر و ست وثلاثون دقيقة و مدينة الرباط المغربية الساعة الثانية عشر وواحد وأربعين دقيقة ومدينة الكويت الساعة الثانية عشر و دقيقة واحدة.

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آداب صلاة الجمعة وفقا للسنة النبوية الشريفة

كثيرا ما يبحث المسلمين عن موعد صلاة الجمعة اليوم، لأداءها في المسجد ولكن الكثير لا يعرف أداب التي خصها رسول الله صل الله عليه وسلم بهذه الصلاة والتي كان حرص على أدائها مثل الاغتسال قبل الذهاب للمساجد والتطيب و التعطر و لبس أفضل الثياب و الأكثار من الدعاء في هذا اليوم لوجود ساعة استجابة والتكبير أثناء الذهاب إلى المسجد والاستماع إلى الخطبة والذهاب للمسجد مبكرًا.

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