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الجمعة 26 فبراير 2021 الموافق 14 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

تحصيل أكثر من 2 مليار جنيه ضرائب ورسوم بجمارك الدخيلة ودمياط خلال يناير

الجمعة 26/فبراير/2021 - 10:23 ص
الدكتور محمد معيط
الدكتور محمد معيط
راندا التوني
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كشف تقرير لمصلحة الجمارك، بالإفراج عن مشمول 7 آلاف و964 شهادة جمركية واردة بجمارك «الدخيلة» و«دمياط»، لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة مثل «القمح، والسكر، والبقوليات، والذرة، ومكونات التكييف، والثلاجات، والمراوح، والأقمشة، والأخشاب، وقطع غيار موتوسيكلات وسيارات»، خلال شهر يناير الماضى.

ولفت التقرير، إلى أن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن شهادات الوارد بجمارك « الدخيلة» و«دمياط»، بلغت 409 ملايين و462 ألف جنيه، بينما بلغ إجمالي ضرائب القيمة المضافة والرسوم الأخرى المُحصلة عن هذه الشهادات حوالي مليار و890 مليونًا و646 ألف جنيه.

وأوضح أن الإدارة العامة للصادر بجمارك «الدخيلة» و«دمياط»، صدرت مشمول 4 آلاف و285 بيانًا جمركيًا خلال شهر يناير الماضي، معظم أصنافها من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة مثل «الألومنيوم، والزنك، والرخام، وإستانلس، والرمال، والفوسفات، والفايبر جلاس، ومواد غذائية»، بقيمة إجمالية بلغت 7 مليارات و816 مليونًا و83 ألف جنيه، بينما بلغت رسوم الصادر المُحصلة نحو 11 مليونًا و462 ألف جنيه.

وأشار إلى أن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك «الدخيلة» و«دمياط»، خلال شهر يناير الماضي بلغت نحو 2 مليار و311 مليونًا و570 ألف جنيه.

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