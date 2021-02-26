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محمد العسيري
الجمعة 26 فبراير 2021 الموافق 14 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

270 إصابة جديدة بكورونا في طوكيو

الجمعة 26/فبراير/2021 - 10:32 ص
كورونا في طوكيو
كورونا في طوكيو
ا ش ا
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أعلنت حكومة العاصمة اليابانية طوكيو، اليوم الجمعة، عن تسجيل 270 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات في طوكيو منذ بدء الجائحة إلى 111 ألفا و10 حالات.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه" أن اليوم هو الـ20 على التوالي الذي يسجل فيه أقل من 500 حالة إصابة يومية.

وقال مسئولون إن هناك 70 مصابا في حالة حرجة.


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