270 إصابة جديدة بكورونا في طوكيو

أعلنت حكومة العاصمة اليابانية طوكيو، اليوم الجمعة، عن تسجيل 270 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات في طوكيو منذ بدء الجائحة إلى 111 ألفا و10 حالات.وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه" أن اليوم هو الـ20 على التوالي الذي يسجل فيه أقل من 500 حالة إصابة يومية.وقال مسئولون إن هناك 70 مصابا في حالة حرجة.