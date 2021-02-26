891 ألفا يتلقون الجرعة الأولى من لقاح كورونا في هولندا

أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة أن 891.621 شخصا في هولندا تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة.وأشارت البيانات إلى أن إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في هولندا بلغ 1.09 مليون، في حين وصل إجمالي الوفيات إلى 15.561 حالة.وأعلنت هولندا تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بالفيروس في البلاد قبل نحو عام.