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الجمعة 26 فبراير 2021 الموافق 14 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

هربا من التنكيل بهم.. تركيا توقف 5 عسكريين سابقين حاولوا التسلل لليونان

الجمعة 26/فبراير/2021 - 10:18 ص
السلطات التركية
السلطات التركية
هدير سند
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أوقفت السلطات التركية، في ولاية أدرنة شمال غرب البلاد 5 عسكريين سابقين أحدهم كان برتبة عميد، تم استبعادهم من الجيش بتهمة الانتساب إلى تنظيم الداعية المعارض فتح الله جولن.

وأفادت الوكالة الرسمية في تركيا، بأن فرق الاستخبارات التابعة لقوات الدرك في أدرنة أطلقت عملية بحث عن أشخاص يحاولون العبور إلى اليونان بطريقة غير قانونية، إثر بلاغ تلقته بهذا الخصوص".

وتمكنت الفرق الأمنية من ضبط 5 أشخاص بين منطقتي ميريتش وإيبسالا، أثناء محاولتهم الفرار إلى اليونان.

ولدى التدقيق في وثائق وسجلات الموقوفين، كشفت الفرق الأمنية أنهم عسكريون سابقون برتب مختلفة (بينهم عميد وعقيد)، كانوا قد فصلوا من الجيش بسبب عضويتهم في تنظيم "جولن"، وأنهم ممنوعون من السفر بسبب ذلك.

وتعتبر السلطات التركية جولن المقيم في الولايات المتحدة العقل المدبر لمحاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها البلاد منتصف يوليو 2016، وتصنف تركيا تنظيم جولن بـ"الإرهابي".

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