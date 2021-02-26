«تشريعية النواب»: فصل عبد العليم داوود لم يدرج على أجندة اللجنة

قالت النائبة عبلة الهواري، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن مناقشة قرار فصل النائب محمد عبد العليم داوود من حزب الوفد، لم يدرج حتى الآن على أجندة اجتماعات اللجنة، ولم يتم تبليغ أعضاء اللجنة بموعد مناقشته، ولم يتم وضعه ضمن الملفات التي تعكف اللجنة على دراستها ومناقشتها.وأوضحت الهواري، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن قرار فصل النائب سيخضع وفقًا لإحالة رئيس مجلس النواب للمناقشة باللجنة التشريعية والبت فيه وبعد ذلك يتم عرض القرار النهائي بشأن ذلك على الجلسة العامة لمناقشته بها والتصويت على هذا القرار.