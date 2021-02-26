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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الإحصاء»: عدد سكان مصر في 2030 يساوي 15 دولة أوروبية

الجمعة 26/فبراير/2021 - 10:15 ص
سكان مصر
سكان مصر
أميرة ممدوح
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كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن عدد سكان مصر سيصل إلى 119،8 مليون نسمة عام 2030 وفقًا لإسقاطات السكان المستقبلية التي قام الجهاز بإعدادها عن الفترة من عام 2017 حتى عام 2052، وهذا العدد يساوي عدد سكان 15 دولة أوروبية.

وتضم قائمة الدول الأوروبية التي سيصبح عدد سكان مصر مساويا لها كل من ( هولندا 17،9 مليون نسمة، بلجيكا 12 مليون نسمة، السويد 11،2 مليون نسمة، اليونان 10،8 مليون نسمة، التشيك 10،7 مليون نسمة، المجر 9،6 مليون نسمة، سويسرا 9،5 مليون نسمة، النمسا 9،3 مليون نسمة، الدنمارك 6،1 مليون نسمة، النرويج 5،9 مليون نسمة، فنلندا 5،8 مليون نسمة، أيرلندا 5،5 مليون نسمة، كرواتيا 3،9 مليون نسمة، لوكسمبرج 0،7 مليون نسمة، أيسلندا 0،4 مليون نسمة).

وعلى الصعيد العربي يساوي عدد سكان مصر في عام 2030 عدد سكان 14 دولة عربية هم ( السعودية 39،3 مليون نسمة، تونس 12،7 مليون نسمة، الأردن 12 مليون نسمة، الإمارات 11،1 مليون نسمة، ليبيا 7،3 مليون نسمة، فلسطين 6،2 مليون نسمة، موريتانيا 6،1 مليون نسمة، عمان 5،8 مليون نسمة، لبنان 5،5 مليون نسمة، الكويت 4،9 مليون نسمة، قطر 3،2 مليون نسمة، البحرين 1،9 مليون نسمة، جزر القمر 1،1 مليون نسمة، جيبوتي 1،1 مليون نسمة).

وتشير بيانات الإحصاء إلى أن عدد مواليد مصر سجل 25،2 مليون مولود خلال الـ 10 سنوات الماضية، حيث بلغ عدد مواليد مصر 2،4 مليون مولود عام 2011 مقابل 2،3 مليون مولود عام 2010 بنسبة ارتفاع قدرها 8%، وسجل 2،63 مليون مولود عام 2012 بنسبة ارتفاع 7،7 % عن عام 2011، وانخفض بنسبة طفيفة في عام 2013 ليبلغ 2،62 مليون مولود بنسبة انخفاض قدرها 0،3 %، وارتفع في عام 2014 ليسجل 2،7 مليون مولود بنسبة ارتفاع قدرها 3،7 % عن عام 2013، وانخفض في عام 2015 ليبلغ 2،69 مليون مولود بنسبة انخفاض قدرها 1،3 % عن عام 2014.

وسجل 2،6 مليون مولود عام 2016 بنسبة انخفاض قدرها 3،2 % عن عام 2015، وبلغ 2،56 مليون مولود عام 2017 بنسبة انخفاض قدرها 1،7 % عن عام 2016، وسجل 2،4 مليون مولود عام 2018 بنسبة انخفاض قدرها 6،8 % عن عام 2017، وبلغ 2،3 مليون مولود عام 2019 بنسبة انخفاض قدرها 3،2 % عن عام 2018.

وسجل متوسط عدد مواليد مصر 192،1 ألف مولود في الشهر خلال عام 2019، وفي اليوم 6،4 ألف مولود، وفي الساعة 266،8 مولود، وفي الدقيقة 4،4 مولود، ومولود كل 13 ثانية.

وتصدرت محافظة القاهرة قائمة أكثر عشر محافظات إنجابًا في مصر خلال عام 2019، حيث سجل عدد مواليدها 211،1 ألف مولود بنسبة 9،2 % من إجمالي مواليد مصر، وفي المرتبة الثانية جاءت الجيزة 199،5 ألف مولود بنسبة 8،7 %، ثم الشرقية 162،6 ألف مولود بنسبة 7،1 %، ثم المنيا 160،3 ألف مولود بنسبة 7 %، ثم سوهاج 152،2 ألف مولود بنسبة 6،6 %، ثم البحيرة 151،5 ألف مولود بنسبة 6،6 %، ثم أسيوط 136،4 ألف مولود بنسبة 5،9 %، ثم الدقهلية 135،8 ألف مولود بنسبة 5،9 %، ثم القليوبية 112،6 ألف مولود بنسبة 4،9 %، وأخيرا الإسكندرية 109،9 ألف مولود بنسبة 4،8 %.

وجاءت محافظة القاهرة على رأس قائمة أكثر عشر محافظات تسجيلًا للمواليد في مصر خلال عام 2019، حيث تسجل مولودا كل دقيقتين و28 ثانية، وفي المرتبة الثانية جاءت الجيزة بمولود كل دقيقتين و36 ثانية، ثم الشرقية بمولود كل 3 دقائق و12 ثانية، ثم المنيا بمولود كل 3 دقائق و15 ثانية، ثم سوهاج بمولود كل 3 دقائق و35 ثانية، ثم البحيرة بمولود كل 3 دقائق و36 ثانية، ثم أسيوط بمولود كل 3 دقائق و49 ثانية، ثم الدقهلية بمولود كل 3 دقائق و50 ثانية، ثم القليوبية بمولود كل 4 دقائق و37 ثانية، وأخيرا الإسكندرية بمولود كل 4 دقائق و43 ثانية.

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