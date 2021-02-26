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الجمعة 26 فبراير 2021 الموافق 14 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

فضل شاكر ومحمد شاكر يجمعهما «ديو» قريبا

الجمعة 26/فبراير/2021 - 10:13 ص
فضل شاكر ومحمد شاكر
فضل شاكر ومحمد شاكر
محمد مجدي
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حل الفنان محمد شاكر ضيفًا على برنامج "نسهر مع المزهر" والذي يقدمه الإعلامي فواز المزهر، والمذاع على إذاعة حبايب، متحدثا عن ابرز الاعمال الغنائية التي قدمها منذ انطلاقته الفنية خصوصا أغنية "شخص ما" التي كانت آخر الإصدارات الغنائية في العام 2020.

وردا على سؤال الإعلامي فواز المزهر حول طبيعة الاعمال القادمة للفنان محمد شاكر، أكد أنه يحرص على تقديم مستوى معين في الاعمال الغنائية، والتركيز على انتقاء الكلام واللحن، مؤكدا ان جيل الشباب من الكتاب والملحنين لديهم القدرة على مخاطبة جيل الشباب وتقديم عمل يحقق النجاح، مستشهدا بالعمل الذي قدمه الفنان فضل شاكر وتعاونه مع عمرو المصري وعمرو الشاذلي وعمرو الخضري بأغنية "ابقى قابلني" والتي لا تزال تحقق انتشارا واسعا.

وأضاف الفنان محمد شاكر ان الجمهور الكبير الذي احب صوته في كافة الدول العربية هو جمهور يستحق ان يستمع للموسيقى الراقية، والكلمات التي تعبر عن روح الشباب والارتقاء بالذائقة الفنية، ولهذا الجمهور الذي اعتبره أهلي سأقدم له 12 أغنية جديدة، وأضاف أن الأعمال القادمة ستكون باللهجات المصرية والعراقية واللهجة البيضاء ومن ضمنهما "ديو" يجمعه بالفنان فضل شاكر.

كما أعلن خلال اللقاء أن هناك عملا سيجمع الفنان فضل شاكر بالفنان المغربي سعد المجرد، بـ "ديو" يجري التحضير له حاليا وان العمل المشترك ما زال في مرحلة اختيار الكلمات التي تناسب صوت الفنان فضل شاكر والفنان المجرد وسيتم الإعلان عن تفاصيل هذا العمل قريبا.

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