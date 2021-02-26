11086 إصابة جديدة و428 وفاة بكورونا في روسيا

أعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا في روسيا، اليوم تسجيل 11 ألفا و86 إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي المصابين إلى 4 ملايين و223 ألفا و186 شخصا.وجاء في بيان مقر العمليات وفق ما نقلته وسائل إعلام روسية: "خلال الـ 24 ساعة الماضية، سجلت روسيا 11 ألفا و86 إصابة جديدة بفيروس كورونا في 84 إقليما، ليصل عدد الحالات المؤكدة إلى 4 ملايين و223 ألفا و186 حالة".وأضاف أنه تم تسجيل 428 حالة وفاة بفيروس كورونا في روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي الوفيات في روسيا حتى الآن 85 ألفا و304 أشخاص، موضحا أن العاصمة الروسية موسكو سجلت النصيب الأكبر في عدد الإصابات حيث بلغ 1336، و45 حالة وفاة، يليها مدينة سان بطرسبورج بعدد 947، فيما سجلت ضواحي موسكو 502 حالة، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.ووفقا للبيان: "غادر 15 ألفا و722 شخصا المستشفى خلال الـ 24 ساعة الماضية، بعد تعافيهم من الفيروس، ليصل بذلك إجمالي الذين تعافوا من الفيروس إلى 3 ملايين و783 ألفا و386 شخصا".