رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 26 فبراير 2021 الموافق 14 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

11086 إصابة جديدة و428 وفاة بكورونا في روسيا

الجمعة 26/فبراير/2021 - 10:12 ص
كورونا في روسيا
كورونا في روسيا
ا ش ا
طباعة
أعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا في روسيا، اليوم تسجيل 11 ألفا و86 إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي المصابين إلى 4 ملايين و223 ألفا و186 شخصا.

وجاء في بيان مقر العمليات وفق ما نقلته وسائل إعلام روسية: "خلال الـ 24 ساعة الماضية، سجلت روسيا 11 ألفا و86 إصابة جديدة بفيروس كورونا في 84 إقليما، ليصل عدد الحالات المؤكدة إلى 4 ملايين و223 ألفا و186 حالة".

وأضاف أنه تم تسجيل 428 حالة وفاة بفيروس كورونا في روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي الوفيات في روسيا حتى الآن 85 ألفا و304 أشخاص، موضحا أن العاصمة الروسية موسكو سجلت النصيب الأكبر في عدد الإصابات حيث بلغ 1336، و45 حالة وفاة، يليها مدينة سان بطرسبورج بعدد 947، فيما سجلت ضواحي موسكو 502 حالة، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

ووفقا للبيان: "غادر 15 ألفا و722 شخصا المستشفى خلال الـ 24 ساعة الماضية، بعد تعافيهم من الفيروس، ليصل بذلك إجمالي الذين تعافوا من الفيروس إلى 3 ملايين و783 ألفا و386 شخصا".

موضوعات متعلقة

تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة 26-2-2021 فى مصر

بالأسماء.. «الملا» يعتمد حركة ترقيات للعاملين بشركات البترول

جامعة عين شمس تنفى ظهور إصابات بكورونا فى المدن الجامعية

موعد عودة الطيران السعودي والخطوط الجوية 2021 من وإلى المملكة

الصور

image description

محطة صرف الغنيمية تحصل على الشهادة العالمية للإدارة الفنية المستدامة

image description

الجيزة: ضبط مصنع لإعادة تدوير المخلفات الطبية الخطرة بأبوالنمرس

image description

«غلبني الشوق».. أم كلثوم تعود للجماهير بمعرض ديارنا بركن خاص

image description

الطيبي يتفقد مزارع مشروع الثروة الحيوانية بأسيوط

image description

محافظ أسيوط: تفعيل المشاركة المجتمعية للشباب في رصد احتياجات قرى حياة كريمة

الأكثر قراءة

لطلاب «أولى وتانية» ثانوي.. كيف تقسم شاشة التابلت أثناء الامتحان؟

موعد عودة الطيران السعودي والخطوط الجوية 2021 من وإلى المملكة

بالأسماء.. «الملا» يعتمد حركة ترقيات للعاملين بشركات البترول

تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة 26-2-2021 فى مصر

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

منوعات

دبلوماسيون روس يعودون لوطنهم بعربة تدفع باليد من كوريا الشمالية

دراسة أمريكية: انخفاض القدرات الإدراكية للنساء بشكل أسرع من الرجال

استهلاك المسكنات ذات القاعدة الأفيونية يكلف أمريكا 14 مليار دولار سنويا

أسعار الدواجن اليوم الجمعة 26-2-2021

أيام زمان

عبدالوهاب عن جيل الثمانينيات: لا يوجد فرق بين غنائهم والمواطن بالشارع

بسبب تمثال.. كيف نجا يوسف إدريس من الأشغال الشاقة؟

ضربها أبوها بالـ«سوط» وهتفت لسعد زغلول.. مواقف من حياة أمينة رزق

حادث غيّر مجرى حياتي.. تحية كاريوكا تعترف لـ«الكواكب»

مقالات الرأي
جمال طه
«سد النهضة» بين حرب الفشقة ومعارك تيجراى
---
«المرأة العربية» توصي بتحقيق المساواة في مؤتمرها الثامن
مدحت بشاى
الإدارة العلمية ومواطن 30 يونيو
د. محمد عفيفي
22 فبراير: وحدة مصر وسوريا
المزيد

الثقافة

المكتب الثقافي في سفارة مصر ببرلين يُنظم ندوة حول التغيرات المناخية

الأحد.. عودة تمثال «ملك العود» بعد ترميمه لشارع الفن

القصة الكاملة لـ«كبير الرحيمية قبلى» فى مواجهة «التابعى»

غدًا.. الفنان سمير صبرى يوقع كتابه «حكايات العمر كله» بمكتبة ديوان