بولندا تطعم مرضى السرطان ضد كورونا بدءًا من 15 مارس

أعلنت نائبة وزير الصحة البولندي أنا جولاواسكا عن أن بلادها ستبدأ في إعطاء تطعيم مرضى السرطان لقاح "موديرنا" الأمريكي لتعزيز مناعتهم ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بدءًا من 15 مارس المقبل.وقالت جولاواسكا حسبما ذكر راديو بولندا اليوم الجمعة إنه يمكن حاليًا للمواطنين من مرضى السرطان حجز موعد لتلقي اللقاح، على أن تكون الأولوية لهم.وكان العاملون بالمجال الصحي أول من تلقوا التطعيم ضد كوفيد-19 في بولندا، تلاهم الممرضات بدور رعاية المسنين، ثم تم إعطاء الأولوية لكبار السن والمعلمين وأصحاب الأمراض المزمنة والشرطة وجنود الجيش.يذكر أنه تم إعطاء نحو 3 ملايين جرعة لقاح للمواطنين في بولندا حتى الآن، حسبما أعلنه مسئولون أمس الخميس.