وزير الخارجية العراقي: مطلقو الصواريخ إرهابيون

أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، أن العراق دولة ديمقراطية ولا توجد فيها مقاومة، مشددا على أن من يطلق الصواريخ هم إرهابيون ويعملون ضد الحكومة والشعب العراقي.وأضاف حسين في مقابلة مع قناة "السومرية نيوز"، أن الحكومة العراقية دعت الأمريكيين لمساعدتها.وشهد العراق خلال الأيام الماضية هجمات صاروخية عدة طالت المنطقة الخضراء وقبلها قاعدة بلد العسكرية، ومطار أربيل، ما طرح العديد من الأسئلة حول الأهداف.من جانبه، قال مسؤول عسكري أمريكي كبير في العراق عقب إطلاق قذائف صاروخية في اتجاه السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء في بغداد "يبدو أننا عدنا إلى أحداث العام الماضي".وأضاف المسؤول فى تصريحاته لوكالة فرانس برس، أن الحوادث الأخيرة تشبه الهجمات التي وقعت العام الماضي، واستخدمت فيها عشرات الصواريخ من طراز 107 ملم التي تطلق من مركبات صغيرة.