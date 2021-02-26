1822 إصابة جديدة و53 وفاة بكورونا في بلغاريا

سجلت بلغاريا 1822 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي المصابين إلى 243 ألفا و946 شخصا.وذكرت وزارة الصحة البلغارية فى بيان نقلته وكالة أنباء (صوفيا) البلغارية على موقعها الإلكتروني اليوم الجمعة - أن أحدث الإحصائيات هي حصيلة 12 ألفا و645 فحصا.وأضافت أنه في آخر 24 ساعة، ارتفع عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس التاجي بمقدار 53 حالة ليصل تراكمي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 10 آلاف و79 شخصا.وأشارت إلى ارتفاع عدد المتعافين في المقابل إلى 202 ألف و5 حالات بعد شفاء 689 من مرضى الفيروس خلال الساعات الماضية.وأفادت بأن عدد المرضى الذين يحتاجون إلى تلقى العلاج بالمستشفيات وصل 4368 من بينهم 370 بوحدات العناية المركزة.ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة في بلغاريا حاليا 31 ألفا و173 حالة.وفيما يتعلق باللقاحات المضادة للجائحة في بلغاريا، فقد تلقى 188 ألفا و512 شخصا اللقاح حتى الآن.