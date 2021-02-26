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الجمعة 26 فبراير 2021 الموافق 14 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزير الإسكان يتابع مشروع تنمية أراضي الساحل الشمالي الغربي

الجمعة 26/فبراير/2021 - 10:06 ص
جريدة الدستور
محمد إبراهيم
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- «الجزار» يشدد على ضرورة الاستخدام الأمثل للأراضي.. وتعظيم الاستفادة من موارد المنطقة

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا، مساء أمس، لمتابعة مشروع تنمية أراضي الساحل الشمالي الغربي، وذلك بحضور قيادات الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وبحسب بيان للوزارة، استعرض الدكتور عاصم الجزار، خلال الاجتماع، الدراسات التخطيطية، ومقترحات استخدام الأراضي، مشددا على ضرورة الاستخدام الأمثل للأراضي، وتعظيم الاستفادة من الموارد الكبيرة للساحل الشمالي الغربي، وتنميتها بأفضل السبل بما يتماشى مع النهضة العمرانية التي تشهدها مصر في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك بما يسهم في إتاحة فرص استثمارية، وتوفير فرص عمل جديدة.

وأوضح وزير الإسكان أنه سبق صدور القرار الجمهوري رقم 361 لسنة 2020، بإعادة تخصيص قطع أراضي بالساحل الشمالي الغربي بإجمالي مساحة 707234.50 فدان تقريبًا لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لاستخدامها في إقامة مجتمعات عمرانية جديدة.

وأشار الوزير إلى أن لجنة الحصر والتفاوض المُشكلة بالقرار الوزاري رقم 537، بمشروع تنمية الساحل الشمالي الغربي، تواصل أعمالها فيما يخص إعادة تخطيط المناطق الكائنة داخل حيز القرار الجمهوري رقم 361 لسنة 2020 والصادر بشأن إعادة تخصيص مساحة 707 آلاف فدان بالساحل الشمالي الغربي، حيث تلتقي بالشركات العاملة بالمنطقة لإبرام عقود الاتفاق.

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