رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 26 فبراير 2021 الموافق 14 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

استئناف تنفيذ برنامج تنشيط الرياضة بالأحياء الشعبية في الغربية

الجمعة 26/فبراير/2021 - 10:05 ص
برنامج تنشيط الرياضة
برنامج تنشيط الرياضة
الغربية شريف عبد الغنى حسام فوزى جبر
طباعة
استأنفت مديرية الشباب والرياضة بالغربية "الإدارة العامة للرياضة" صباح اليوم الجمعة، تنفيذ برنامج تنشيط الرياضة بالأحياء السكنية بالمحافظة، وذلك بمنطقة ميدان ستوتة "السكة الحديد بطنطا".

ويهدف البرنامج الذى ينفذ كل يوم جمعة الساعة 9صباحا إلى خدمة راغبى ممارسة الرياضة من أبناء المحافظة لحثهم على الرياضة وأداء التمارين الرياضية بصفة مستمرة وتوسيع قاعدة المشاركة لجعل الرياضة جزءًا من الحياة اليومية والحفاظ على الجسم والوقاية من الأمراض.

يقام البرنامج فى إطار التعاون المشترك بين الإدارة المركزية للرياضة ومديرية الشباب والرياضة بالغربية، وتحت إشراف الدكتورة سونيا عبد الوهاب -وكيل وزارة ورئيس الاداره المركزيه للتنميه الرياضيه والدكتورة غاده جمال الدين مدير الإدارة العامه للقاعده الشعبيه ومشرف المشروع بالوزارة.

وأكد أحمد الوكيل وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية، استمرار تنفيذ هذا المشروع لتشجيع ممارسة الرياضة بين جميع الفئات العمرية فى كل مكان وخاصة بالأحياء الشعبية بالمحافظة، مشيرا إلى أهمية الرياضة فى الحفاظ على الصحة والوقاية من الأمراض وخصوصا الذى يقوم على تنفيذ المشروع مجموعة من المدربين وأخصائي الرياضة بالمديرية.

موضوعات متعلقة

بعد شائعات انفصالهما.. من هى زوجة محمد رمضان؟

لطلاب «أولى وتانية» ثانوي.. كيف تقسم شاشة التابلت أثناء الامتحان؟

أكواد امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي 2021 الحساب المدرسي الإلكتروني الموحد

جامعة عين شمس تنفى ظهور إصابات بكورونا فى المدن الجامعية

الصور

image description

محطة صرف الغنيمية تحصل على الشهادة العالمية للإدارة الفنية المستدامة

image description

الجيزة: ضبط مصنع لإعادة تدوير المخلفات الطبية الخطرة بأبوالنمرس

image description

«غلبني الشوق».. أم كلثوم تعود للجماهير بمعرض ديارنا بركن خاص

image description

الطيبي يتفقد مزارع مشروع الثروة الحيوانية بأسيوط

image description

محافظ أسيوط: تفعيل المشاركة المجتمعية للشباب في رصد احتياجات قرى حياة كريمة

الأكثر قراءة

لطلاب «أولى وتانية» ثانوي.. كيف تقسم شاشة التابلت أثناء الامتحان؟

موعد عودة الطيران السعودي والخطوط الجوية 2021 من وإلى المملكة

بالأسماء.. «الملا» يعتمد حركة ترقيات للعاملين بشركات البترول

تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة 26-2-2021 فى مصر

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

منوعات

دبلوماسيون روس يعودون لوطنهم بعربة تدفع باليد من كوريا الشمالية

دراسة أمريكية: انخفاض القدرات الإدراكية للنساء بشكل أسرع من الرجال

استهلاك المسكنات ذات القاعدة الأفيونية يكلف أمريكا 14 مليار دولار سنويا

أسعار الدواجن اليوم الجمعة 26-2-2021

أيام زمان

عبدالوهاب عن جيل الثمانينيات: لا يوجد فرق بين غنائهم والمواطن بالشارع

بسبب تمثال.. كيف نجا يوسف إدريس من الأشغال الشاقة؟

ضربها أبوها بالـ«سوط» وهتفت لسعد زغلول.. مواقف من حياة أمينة رزق

حادث غيّر مجرى حياتي.. تحية كاريوكا تعترف لـ«الكواكب»

مقالات الرأي
جمال طه
«سد النهضة» بين حرب الفشقة ومعارك تيجراى
---
«المرأة العربية» توصي بتحقيق المساواة في مؤتمرها الثامن
مدحت بشاى
الإدارة العلمية ومواطن 30 يونيو
د. محمد عفيفي
22 فبراير: وحدة مصر وسوريا
المزيد

الثقافة

المكتب الثقافي في سفارة مصر ببرلين يُنظم ندوة حول التغيرات المناخية

الأحد.. عودة تمثال «ملك العود» بعد ترميمه لشارع الفن

القصة الكاملة لـ«كبير الرحيمية قبلى» فى مواجهة «التابعى»

غدًا.. الفنان سمير صبرى يوقع كتابه «حكايات العمر كله» بمكتبة ديوان