استئناف تنفيذ برنامج تنشيط الرياضة بالأحياء الشعبية في الغربية

استأنفت مديرية الشباب والرياضة بالغربية "الإدارة العامة للرياضة" صباح اليوم الجمعة، تنفيذ برنامج تنشيط الرياضة بالأحياء السكنية بالمحافظة، وذلك بمنطقة ميدان ستوتة "السكة الحديد بطنطا".ويهدف البرنامج الذى ينفذ كل يوم جمعة الساعة 9صباحا إلى خدمة راغبى ممارسة الرياضة من أبناء المحافظة لحثهم على الرياضة وأداء التمارين الرياضية بصفة مستمرة وتوسيع قاعدة المشاركة لجعل الرياضة جزءًا من الحياة اليومية والحفاظ على الجسم والوقاية من الأمراض.يقام البرنامج فى إطار التعاون المشترك بين الإدارة المركزية للرياضة ومديرية الشباب والرياضة بالغربية، وتحت إشراف الدكتورة سونيا عبد الوهاب -وكيل وزارة ورئيس الاداره المركزيه للتنميه الرياضيه والدكتورة غاده جمال الدين مدير الإدارة العامه للقاعده الشعبيه ومشرف المشروع بالوزارة.وأكد أحمد الوكيل وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية، استمرار تنفيذ هذا المشروع لتشجيع ممارسة الرياضة بين جميع الفئات العمرية فى كل مكان وخاصة بالأحياء الشعبية بالمحافظة، مشيرا إلى أهمية الرياضة فى الحفاظ على الصحة والوقاية من الأمراض وخصوصا الذى يقوم على تنفيذ المشروع مجموعة من المدربين وأخصائي الرياضة بالمديرية.