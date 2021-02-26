أسعار مواد البناء.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 26-2-2021

أسعار مواد البناء اليوم

سعر الأسمنت اليوم

أسعار الأسمنت اليوم

سعر الحديد اليوم





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سجلت أسعار مواد البناء اليوم الجمعة 26-2-2021، استقرارًا ملحوظًا في أسعار الأسمنت، حيث انخفض الأسمنت إلى نحو 5 جنيهات، بينما استقر سعر الحديد، وسجل متوسط سعر طن الأسمنت في مصر ما بين 800 و820 جنيهًا بالسوق.سجل سعر الأسمنت المسلح 825 جنيهات للطن، وبلغ متوسط سعر أسمنت أسوان 695 جنيهًا للطن، وأسمنت المخصوص 780 جنيهًا للطن، وأسمنت شورى 785 جنيهًا للطن، بينما بلغ سعر أسمنت الصخرة 755 جنيهًا للطن، والسويدي 813 جنيهًا للطن، وحلوان 823 جنيهًا للطن، وسعر أسمنت مصر بني سويف 780جنيهًا للطن، وأسمنت العسكري 753 جنيهًا للطن، وأسمنت النصر 775 جنيهًا للطن، وأسمنت السويس 820 جنيها للطن وأسمنت سيناء 755 جنيها.سجل متوسط سعر الأسمنت الأبيض 2400 جنيه، وسعر الأسمنت الأبيض العادة 2500 جنيه، وسوبر سيناء نحو 2460 جنيهًا، ورويال العادة 2430 جنيهًا للطن، أما الواحة الأبيض فبلغ سعره 2425 جنيهًا للطن، كما سجل متوسط سعر الأسمنت المخلوط 650 جنيهًا للطن، وأسمنت ايه وان 645 جنيهًا للطن، وسجل أسمنت الواحة 708 جنيهًا للطن، وأسمنت السويدي 705 جنيهًا للطن، فيما سجل متوسط سعر الأسمنت المقاوم للملوحة 813 جنيهًا للطن، وأسمنت قاهر البحار 830 جنيهًا للطن، وأسمنت السويس «سي ووتر» 838 جنيهًا للطن، وأسمنت السويدى المقاوم 830 جنيهًا للطن.سجل سعر حديد المصريين، 13 ألفا و500 جنيه للطن، فيما سجل حديد عز 13 ألفًا و700 جنيه، وحديد العتال 13 ألفا و500 جنيه للطن، وحديد عطية 13 ألفًا و400 جنيه، وسجل سعر حديد بشاي 13 ألفًا و500 جنيه، وحديد المراكبي 13 ألفًا و300 جنيه للطن، أما حديد سرحان فسجل 13 ألفًا و300 جنيه للطن، بينما حديد المعادي سجل 13 ألفًا و300 جنيه للطن، حديد مصر ستيل يسجل 13 ألفًا و300 جنيه.