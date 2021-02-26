الديوان الملكي السعودي ينعى الأمير فهد بن محمد بن عبدالعزيز بن سعود

نعى الديوان الملكي السعودي، اليوم الجمعة، الأمير فهد بن محمد بن عبدالعزيز بن سعود بن فيصل آل سعود.وقال الديوان السعودي في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس): "انتقل إلى رحمة الله تعالى الأمير فهد بن محمد بن عبدالعزيز بن سعود بن فيصل آل سعود، وسيصلى عليه اليوم في مدينة الرياض".