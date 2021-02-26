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الجمعة 26 فبراير 2021 الموافق 14 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

بعد المطالبة بتشديد العقوبات.. الآثار النفسية السيئة للزواج المبكر

الجمعة 26/فبراير/2021 - 09:55 ص
للزواج المبكر
للزواج المبكر
شيماء دهب
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تُناقش اللجنة العليا بمجلس النواب الأسبوع المقبل، مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديلات قانون الأحوال الشخصية، حيث يتضمن القانون عقوبات مشددة على زواج الأطفال الأقل من 18 عامًا، مما يتضمن حبس عام للمأذون أيضًا.

ومن جانبه قال الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي، إن الزواج المبكر يعد انتهاك لحقوق الشخص سواء ذكر أو أنثى، كما يعرضهم للإصابة الاكتئاب واضطراب ما قبل الصدمة، كما يزيد الزواج المبكر من خطر عدوى الأمراض المنقولة جنسيًا.

وأضاف فرويز لـ"الدستور" أن بالنسبة للفتيات يعرضهن لخطر الحمل المبكر، ويزيد خطر التعرض للعنف الجسدي، ينهي الزواج بالطبع طموحهن في التعليم ويجبرهن على الحمل دون جاهزية كفاية، كما يجبر الطرفين على تحمل مسؤلية الأولاد والمنزل دون السن الأمثل.

يذكر أن نص القانون ينص على أن الحبس سنة وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف لكل من زوّج أو شارك في زواج طفل لم يبلغ الـ 18 من عمره وقت الزواج.

وأضاف القانون: يعاقب بنفس العقوبة المأذون المختص حال عدم التزامه بما أوجبه النص عليه من الإخطار بالزواج الجديد.

أما المادة الأخيرة فتنص على: الحبس وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل وصي أو قيّم أو وكيل امتنع بغير عذر تقبله المحكمة عن تسليم أموال القاصر أو المحجور عليه أو الغائب أو أوراقه لمن حل محله في الوصاية أو القوامة أو الوكالة.

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