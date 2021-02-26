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الجمعة 26 فبراير 2021 الموافق 14 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

الكشف علي 141 مواطنا وعلاجهم ضمن «حياة كريمة» بالبحر الأحمر

الجمعة 26/فبراير/2021 - 09:53 ص
حياة كريمة» بالبحر
حياة كريمة» بالبحر الأحمر
علي عواد
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أعلن مجلس مدينة رأس غارب، شمال محافظة البحر الأحمر، قيام القافلة الطبية العلاجية الموفدة من مديرية الشؤون الصحية في البحر الأحمر، بالكشف الطبي على أهالي منطقة الزعفرانة وجبل عايش على مدار يومين، وصرف العلاج المجاني على 141 مواطنا ضمن مبادرة حياة كريمة.

وأكد اللواء أيهاب رأفت، رئيس مدينة رأس غارب، شمال محافظة البحر الأحمر، إن القافلة استمرت بقرية الزعفرانة لمدة يومين والتي أقيمت تحت إشراف الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة، حيث في اليوم الأول لها تم الكشف الطبي علي 65 مواطنا، وفي اليوم الثاني 76 مواطنا وصرف العلاج مجانا.

وأوضح رئيس مدينة غارب أنه خلال تواجد القافلة تم تكليف رئيس قرية الزعفرانة بمتابعة أعمال القافلة الطبية العلاجية المجانية في جميع التخصصات، بقرية الزعفرانة وعرب عايش وذلك بهدف التيسير علي المواطنين وتقديم أفضل خدمة طبية وعلاجية.

وعلي جانبٍ آخر كلف اللواء أيهاب رأفت، رئيس مدينة رأس غارب، إدارة محو الأمية بالمدينة، بحصر أعداد الاميين بقرية الزعفرانة وعمل كشوفات بهم للتنسيق وفتح فصول تعليم لمحو الامية بالقرية.
الكشف علي 141 مواطنا وعلاجهم ضمن «حياة كريمة» بالبحر الأحمر
الكشف علي 141 مواطنا وعلاجهم ضمن «حياة كريمة» بالبحر الأحمر
الكشف علي 141 مواطنا وعلاجهم ضمن «حياة كريمة» بالبحر الأحمر
الكشف علي 141 مواطنا وعلاجهم ضمن «حياة كريمة» بالبحر الأحمر
الكشف علي 141 مواطنا وعلاجهم ضمن «حياة كريمة» بالبحر الأحمر
الكشف علي 141 مواطنا وعلاجهم ضمن «حياة كريمة» بالبحر الأحمر
الكشف علي 141 مواطنا وعلاجهم ضمن «حياة كريمة» بالبحر الأحمر
الكشف علي 141 مواطنا وعلاجهم ضمن «حياة كريمة» بالبحر الأحمر

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