إنهاء أعمال قافلة «حياة كريمة» الطبية بقرية جلال في مطروح

قال الدكتور حجازي أحمد، مسئول القوافل العلاجية بصحة مطروح، أنه تم إنهاء أعمال القافلة الطبية «حياة كريمة» بقرية جلال التابعة لمدينة الضبعة والتي تبعد 108 كيلو شرق مدينة مرسي مطروح.وأوضح «أحمد»، في بيان اليوم الجمعة، أن القافلة ضمت 5 تخصصات طبية وهي "باطنة، جراحة عامة، أطفال، نساء وتوليد، أسنان"، بالإضافة إلى صيدلية متنقلة لصرف العلاج بالمجان، ومعمل تحاليل وتثقيف صحي حول جائحة كورونا.وأضاف أنه في اليوم الأول للقافلة تم الكشف على 231 مواطنًا، واليوم الثاني 266 مواطنًا، وإجراء الفحوصات الطبية لـ 19 مواطنًا، وصرف العلاج لهم بالمجان، مشيرًا إلى أنه تم توقيع الكشف على 49 مواطنًا ضمن في مبادره رئيس الجمهورية للكشف عن الأمراض المزمنة، بالإضافة إلى تثقيف صحي لـ 96 مواطنًا.