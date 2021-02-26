855 إصابة جديدة بكورونا في كازاخستان

سجلت كازاخستان 855 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ما رفع إجمالي عدد المصابين في البلاد بالفيروس إلى 211 ألفا و212 حالة.وذكرت وزارة الصحة الكازاخية في بيان نقلته وكالة أنباء "كازينفورم" المحلية اليوم الجمعة، أن البلاد سجلت في الوقت ذاته 746 حالة شفاء تام من المرض، ليرتفع إجمالي حالات التعافي في البلاد إلى 195 ألفا و121 حالة.وأضافت أنه تم تسجيل حالة وفاة واحدة جراء الفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية، مضيفة أن عدد المرضى الخاضعين للعلاج من الفيروس التاجي يبلغ حتى الآن 20 ألفًا و277 شخصًا، منهم 254 في حالة حرجة