283 إصابة جديدة و4 وفيات بكورونا فى أرمينيا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض والوقاية منها في أرمينيا اليوم الجمعة تسجيل 283 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ24 الماضية، ليبلغ إجمالي الإصابات في البلاد 171 ألفًا و510 إصابات.وذكر المركز حسبما أوردت وكالة أنباء (أرمنبرس) الأرمينية أن 181 شخصًا تماثلوا للشفاء خلال ال(24) ساعة الماضية ليصل إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 163 ألفًا و165 متعافى.وبحسب المركز، توفى 4 أشخاص جراء الإصابة بالفيروس التاجي خلال الـ(24) ساعة الماضية، لتبلغ حصيلة الوفيات 3 آلاف و183 حالة وفاة بينهم 813 شخصًا توفوا لإصابتهم بأمراض أخرى.