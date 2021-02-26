انطلاق امتحانات طلاب أولى ثانوي غدًا

تنطلق غدا السبت، امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الصف الأول الثانوي، إلكترونيا على أجهزة التابلت، بلجان معقمة بكافة الإجراءات الاحترازية بالمدارس حفاظا على صحة الطلاب من جائحة فيروس كورونا، وذلك في مادتي اللغة العربية والأحياء على فترتين.وستبدأ امتحانات الصف الثاني الثانوي يوم الأحد 28 فبراير، بأداء مادتين اللغة العربية والجبر والتفاضل وحساب المثلثات.وأصدرت الوزارة عدة تعليمات هامة، بشأن متحانات الصفين الأول والثاني الثانوي، وهو التأكد على أداء جميع الطلاب الاختبارات فى الفترة الصباحية، وحظر امتحان أى طالب انتظام أو خدمات (مستلم تابلت) ورقيًا فى حالة حدوث أى مشكلة يتم المحاولة حتى نهاية الوقت وفى نهاية الوقت يحرر للطالب إثبات حالة يسلم لشؤون الطبة مع كشوف توقيع بمحضر مدرسي، وضرورة التأكيد على استخدام خاصية قسم الشاشة أثناء الاختبارات، بالإضافة إلى عقد الامتحان الورقي فقط لطلاب المنازل والدمج.وشددت الوزارة، على حظر دخول التليفونات إلى داخل اللجنة، كما يتم التأكيد على شحن الشريحة واستخدام أقوى شبكة موجودة فى نطاق المدرسة، والتأكيد على عدم اصطحاب الطلاب أى كتب خارجية تخص المواد الدراسية داخل اللجان على أن يصطحب الطالب كتب الوزارة الرسمية فقط، أو الإلكترونية المطبوعة من موقع الوزارة.كما حددت الوزارة التربية والتعليم والتعليم ؛ مصير الطالب المصاب بكورونا من حضور الامتحانات؛ واوضحت بأنه يؤدى طلاب الصفين الأول والثانى الثانوى امتحانات الفصل الدراسى الأول داخل المدرسة ويمنع أداء الامتحان خارج المدرسة ومن يؤدى الامتحان خارج المدرسة يعتبر راسبا.وأشارت إلى أنه فى حالة إصابة الطالب بفيروس كورونا يبلغ ولى الأمر المدرسة فورا ويقدم الشهادة والأوراق الدالة على الإصابة من مستشفى حكومى ويتم تأجيل الامتحان له ويؤديه فى وقت لاحق يحدد من قبل الجهات المختصة.وأكدت وزارة التربية والتعليم؛ أنه لا يجوز أداء الامتحانات ورقيا لمن لديهم أجهزة تابلت ويحرر محضر إثبات حالة فى حالة تعذر أداء الامتحان إلكترونيا على أن تلتزم المدارس بتوفير قاعات الإنترنت وتسلم كشوف الحضور يوميا إلى إدارة شئون الطلبة.جدير بالذكر انه ستنطلق امتحانات الفصل الدراسي الأول للمرحلتين الابتدائية والاعدادية خلال الأسبوع الجاري، على أن تعقد في يوم واحد لكل صف دراسي، في امتحان موحد متعدد التخصصات، يشمل جميع المواد.