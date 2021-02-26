البنك الدولي يرفض طلبات تمويل بعد «انقلاب ميانمار»

بدأت شرطة ميانمار حملة خلال الليل في أحد أحياء مدينة يانجون لتفريق احتجاج ضد مسؤول عينه الجيش، فيما أعلن البنك الدولي أنه لن ينظر في طلبات تمويل قدمها البلد بعد انقلاب أول فبراير.وانزلقت الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا في آتون أزمة منذ أن سيطر الجيش على السلطة واحتجز زعيمة البلاد المدنية أونج سان سو تشي ومعظم قيادات حزبها بعدما زعم الجيش تزوير انتخابات جرت في نوفمبر.وذكر شهود ووسائل إعلام حكومية أن شرطة مكافحة الشغب أطلقت النار في الهواء وقنابل الغاز المسيل للدموع في حي تاموي الليلة الماضية لتفريق المحتجين المعترضين على استبدال المسؤول عن الحي بآخر عينه الجيش.