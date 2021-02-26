احتفاء إماراتي بصدارة تقرير «مؤشر القوة الناعمة»

سلطت الصحف الإماراتية الصادرة اليوم الجمعة الضوء على تقرير "مؤشر القوة الناعمة"، الذي تم إطلاقه في القمة العالمية للقوة الناعمة 2021، وحلت فيه الإمارات بالمركز السابع عشر عالميًا، بينما تبوأت المركز الأول إقليميًا في قوة التأثير، في نجاح لافت يترجم البرامج والخطط الإستراتيجية التي تم تنفيذها وتطبيقها على مدار السنوات الماضية.وتحت عنوان "الإمارات عالم في دولة"، كتبت صحيفة "الخليج" في افتتاحيتها أن تتويج الإمارات في مؤشر "القوة الناعمة العالمي" الصادر عن مؤسسة "براند فاينانس"، الذي حازت فيه الإمارات المركز الأول على مستوى المنطقة والسابع عشر عالميًا، يضيف إلى رصيدها مزيدًا من المصداقية والثقة في كل ما تخطط له، ويعزز من مكانتها كشعلة علم وعمل، ليس في المنطقة فحسب بل في العالم أجمع".واختتمت "الخليج" افتتاحيتها بالقول: "قبل أيام كان الإنجاز عظيمًا بنجاح (مسبار الأمل) في الوصول إلى مدار كوكب المريخ ليسجل سبقًا عربيًا غير معهود، وبعد أن أصبح المسبار حقيقة في الفضاء أصبح الطموح إلى ما هو أكبر مشروعًا وله ما يبرره ويدعو إليه، وفي الخمسين عامًا المقبلة ستعرف الإمارات الكثير من قصص النجاح، وتأسيسًا على ما سبق فإن الآتي أجمل وأفضل، وستستمر الإمارات في احتضان العالم لتعزز مكانتها ودورها فيه، وهذه هي واحدة من الرسائل التي سيعمل الجميع على إنجازها وتحقيقها إيمانًا بأن عجلة التنمية والتقدم لا تتوقف أبدًا، وفي كل يوم تخلق قوة دفع جديدة وترسم وطنًا فريدًا يزخر بكل واعد ورائع وجميل.